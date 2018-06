Deutsche Unis haben ein neues Statussymbol entdeckt: den Flachbildschirm. An Säulen und Wänden glänzend, kündet er von Wohlstand und technischem Fortschritt. So befindet sich in Leipzig vor jedem der 21 Hörsäle ein 15-Zoll-Bildschirm, der die Raumbelegung und Informationen zu Studium und Campus anzeigt.

In Aachen reihten sich "optische High-Tech-Apparate, chemische Messgeräte, Kameras, Flachbildschirme und Brutschränke im Wert von über 550.000 Euro aneinander". So rühmt sich die Uni in ihrem Magazin RWTHinsight. Und die Uni Essen-Duisburg plant, 12500 Euro für immerhin acht 52-Zoll-Flachbildschirme auszugeben. Das Geld stammt aus Studiengebühren .

Ob die Mittel auf diese Art sinnvoll eingesetzt werden, ist die Frage: An der Universität Frankfurt beispielsweise haben manche Mitarbeiter Flachbildschirme mit einer Größe von bis zu 24 Zoll, auf denen man zwei Anwendungen nebeneinander anzeigen kann. Dies könne im Einzelfall praktisch sein, sei aber für den Arbeitsalltag "eigentlich nicht erforderlich", sagt ein Mitarbeiter. Der 42-Zoll-Flatscreen vor der Mensa der Universität Koblenz-Landau dient allein dazu, den Speiseplan und die Busfahrzeiten anzuzeigen.

Das Magazin der Uni Bochum musste 2006 melden, die Zahl der Einbrüche an der Uni habe stark zugenommen. Bei den Dieben stünden moderne Flachbildschirme ganz oben auf der Beliebtheitsskala. So wurden seit dem Jahr 2005 in Bochum 80 Flachbildschirme im Wert von 38.846,07 Euro gestohlen. Bei 28 weiteren Flatscreens konnte die Schadenshöhe nicht beziffert werden – da die entsprechende Abteilung "keine Quittungen oder Belege über den Kauf" der Bildschirme vorliegen hatte, wie Jennifer Knutzen vom Gebäudemanagement erklärt.

Um des Problems Herr zu werden, gründete die Ruhr-Universität Bochum eine Projektgruppe. Sie startete eine Aufklärungskampagne und setzte eine Belohnung für hilfreiche Hinweise aus. Wer etwas zu den gestohlenen Schirmen weiß, kann 1000 Euro bekommen.