Der Schauspieler Armin Rohde, 55, geht am Stock, allerdings nicht aus medizinischen Gründen. Rohde trägt immer einen zwei Meter langen Rosenholzstab mit sich, mit dem er in freien Momenten Qigong-Übungen absolviert. Zwei führt er kurz vor und holt dabei in der Mensa der Universität Essen fast eine Lampe von der Decke. Dann gibt es etwas zu essen: Currywurst, Pommes, Banane.

ZEIT: Herr Rohde, Sie sind einem größeren Publikum in der Rolle des "Bierchen" in "Kleine Haie" bekannt geworden. In dem Film ziehen drei Freunde von Aufnahmeprüfung zu Aufnahmeprüfung, von Schauspielschule zu Schauspielschule. Mussten Sie auch quer durch die Republik fahren, um angenommen zu werden?

Armin Rohde: Ich habe drei Anläufe gebraucht. Als Erstes wurde ich in Bochum abgelehnt – unter dem Aspekt der Gruppenzusammenstellung, wie es hieß. Einer der Lehrer hatte mir aber seine Visitenkarte gegeben. Irgendwann habe ich mich getraut, ihn anzurufen, er hat mich zu sich nach Hause zum Wein eingeladen, und das Einzige, woran ich mich noch konkret erinnere, ist, wie er später weinend vor mir auf den Knien lag, meine Arschbacken festhielt und mich bat, mir einen blasen zu dürfen.

ZEIT: Und der zweite Versuch?

Rohde: In der Schauspielschule Stuttgart sollte man einen Aufsatz schreiben, warum man Schauspieler werden wollte. Das habe ich nicht gemacht.

ZEIT: Warum nicht?

Rohde: Ich hätte das damals nicht artikulieren können. Ich wusste nur, dass ich mein bisheriges Leben mit kleinen Jobs und abgebrochener Schule nicht mehr wollte. Bei der Folkwang-Schule in Essen hat es dann geklappt. Ich weiß noch, wie ich da in diesem wunderschönen Klosterinnenhof stand und dachte: Wenn die dich hier nicht nehmen, dann haben die keine Ahnung.

ZEIT: Solides Selbstbewusstsein.

Rohde: Das muss man haben, wenn man diesen Beruf ergreifen will. Vielleicht sogar in jedem Beruf. Wenn man nicht glaubt, dass man etwas beizutragen hat, dass sich in einem etwas regt, womit man die Welt bereichern kann – dann sollte man den Job nicht machen. Das gilt für Schauspieler genauso wie für Ingenieure.

ZEIT: Sie sind davor ein Jahr lang praktisch ohne Geld durch die USA gereist. Warum?

Rohde: Easy Rider. Ich habe den Film in den späten Sechzigern im Kino gesehen, als ich eigentlich noch zu jung dafür war. Es wird dort nicht einmal ein besonders positives Bild der Staaten gezeigt, aber diese Motorradfahrten durch die Landschaften, die haben sich bei mir eingebrannt. Es wird ja heute gern so getan, als wären die Sechziger eine bunte, flippige Zeit gewesen, aber das waren sie überhaupt nicht. Die Adenauer-Jahre waren stickig. Bloß die Musik war bunt und flippig, als Gegenentwurf. Und dieses Versprechen, The Times They Are A-Changin’, war bei mir wesentlich mit den USA verbunden.

ZEIT: Wovon haben Sie bei Ihrer Reise durch die Staaten eigentlich gelebt?

Rohde: Von Luft und Liebe, ganz im Ernst. Ich hatte in Deutschland vorher als Busbegleiter, Postsortierer und mit Eisenschaufeln in einer Fabrik Geld verdient. Aber mein Erspartes ist schon in einem bitterkalten Winter in Wisconsin draufgegangen, für warme Kleidung und Roastbeef-Sandwiches. Später war ich in San Francisco, dort hatte ich einen Vetter, der in einer Armeeanlage direkt an der Golden Gate Bridge lebte. Da habe ich ein paar Wochen in der Kaserne gewohnt. Das wäre heute nicht mehr vorstellbar, so wie ich aussah: lange Haare, Rucksack, Hippieklamotten. Es wurde dort mehr gekifft und getrunken als gegessen.