1/8 "Dita Death" 2/8 "The Unknown Manga Character" © Luke Stephenson 3/8 "The Cyclops Shepherdness" 4/8 "Henry the Hoover" 5/8 "Welsh No Nosed Insomniac" 6/8 "Cat Scouser" 7/8 "The Magical Bird Boy" 8/8 "Cheshire Cat"

ZEIT CAMPUS: Herr Stephenson, Sie sind die Mangafigur, der Staubsauger und das Pokemon sind Freunde von Ihnen. Seit wann feiern Engländer Karneval?

Luke Stephenson: Verkleidungspartys sind generell sehr beliebt, das mit dem Schminken war aber meine Idee. Vor zwei Jahren habe ich Gesichtsfarben für Kinder gekauft, und eines Abends beim Cidertrinken haben meine Freunde und ich begonnen, uns zu bemalen. So entstand unter anderem Henry, der Staubsauger. Wir hatten so viel Spaß, dass ich von da an die Farben zu jeder Party mitgenommen habe. Das sorgt immer für gute Stimmung, und inzwischen habe ich viele große Farbtöpfe.

ZEIT CAMPUS: Und dann schminken Sie die ganze Partygesellschaft?

Stephenson: Ich schminke nicht alleine, oft fangen die Gäste an, sich gegenseitig zu bemalen, und ich fotografiere sie am Ende. Man lernt sich dabei gut kennen. Immerhin dauert es bis zu eine Stunde, ein Gesicht zu bemalen, wenn man es gut machen möchte und mehrere Farbschichten aufträgt. Dabei kann man viel reden.

ZEIT CAMPUS: Solche Maskenbälle gab es schon im Mittelalter. Lässt es sich besser feiern, wenn man sein Gesicht nicht zeigt?

Stephenson: Auf jeden Fall. Es ist schon lustig, wenn alle bemalt sind und man sich eine Stunde lang mit einem Tiger unterhält. Man nimmt sich nicht mehr so ernst. Wenn man geschminkt ist, kann man Regeln brechen und kommt mit manchen Sachen leichter davon. Aber am meisten hilft wahrscheinlich der Alkohol.

ZEIT CAMPUS: Denken Sie sich vorher genaue Motive aus, oder schminken Sie einfach drauflos?