Brigitte Pötzl, 54, hat Maschinenbau studiert und leitet den Bereich Engineering und Projektmanagement beim Reifenhersteller Pirelli

»Mein Maschinenbau-Studium war schrecklich: Fünf Frauen, fünfhundert Männer. Manche waren nett, andere haben uns richtig attackiert. ›Du nimmst den Männern die Arbeit weg‹, sagten zwei gleich am ersten Tag. Glücklicherweise hat mir eine ältere Kommilitonin aus der Fachschaft geholfen, mich durchzuboxen. Vielleicht hätte ich mein Studium sonst abgebrochen. Das Fachliche ist nicht das Problem, sondern dass man als Frau ständig infrage gestellt wird.

Nach dem Studium habe ich beim Reifenhersteller Pirelli angefangen. Dort hingen in der Werkstatt und im Büro Poster mit nackten Frauen. Ich habe lange gebraucht, um zu begreifen, dass meine Kollegen die nicht für sich aufgehängt hatten – das war ein reines Machtspiel, um mich zu provozieren. Ich habe mich dann beim Vorgesetzten erfolgreich beschwert. Aber es hat gedauert, bis ich den Mut dazu hatte.

Und selbst Chefs sagen manchmal nur, man solle sich nicht so anstellen. Inzwischen bin glücklicherweise ich die Vorgesetzte und plane, welche Maschinen wir kaufen und bauen. Außerdem hat sich in den letzten Jahren einiges geändert: Junge Männer sind heute kollegialer. Sie engagieren sich mehr für die Familie und finden nicht mehr so viel dabei, wenn Frauen die gleichen Berufe ausüben wie sie.

Trotzdem stehen junge Frauen auch heute noch unter Druck, und es gibt noch immer viel zu wenige in meiner Branche. Deshalb brauchen wir die Quote. Wenn ein Chef eine Frau einstellen will, ist das immer noch ein Sonderfall. Deshalb steht er unter Beobachtung und hat Angst, mit der Stellenbesetzung eine Fehlentscheidung zu treffen. Das muss aufhören.«