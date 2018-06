Über ein Wort wie Straßenreinigungsmaschine konnte Karl Kraus sich aufregen. Weil sie den Staub nur aufwirbelt – und nichts reinigt. In einem solchen Fall war mal wieder »der Blick auf die Dinge durch Phrasen verschattet«. Die Phrasen sollten weg, die ganze Welt war voller Phrasen, besonders Wien und seine Zeitungen. Mit seiner Zeitschrift, der Fackel , richtete Kraus das Establishment stilistisch einwandfrei hin .



1874 wird er in Nordböhmen geboren und zieht als Dreijähriger mit seiner Familie nach Wien ins Zentrum der Doppelmonarchie. Wohl auf Wunsch seines Vaters immatrikuliert er sich nach seiner Matura an der Wiener Uni, juristische Fakultät. Während seines Studiums schreibt er für verschiedene Wiener Zeitungen, meistens Feuilletons. Über sein Fach Jura schweigt Kraus sich aus. Was bei jemandem, der sich ansonsten zu allem äußert, nur eins bedeuten kann: allergrößtes Desinteresse. Anstatt sich mit seinen Kommilitonen zu treffen, geht er ins Café Griensteidl. In diesem Literatenladen ringen junge Genies im Zigarettenqualm mit der Kunst: Arthur Schnitzler, Felix Salten, Hugo von Hofmannsthal. Kraus sucht ihre Nähe. Aber er merkt auch: Sie alle hinterlassen dauernd Sprachmüll, den keiner wegräumt.

Im Sommer 1894 wechselt Kraus zur Germanistik. Er hört Vorlesungen zu Opitz, Klopstock, Goethe, so das Übliche. 1898 bietet die renommierte Neue Freie Presse dem Studenten eine Kolumne an – er lehnt kühn ab. Allein das Redigiertwerden empfindet Kraus als Zumutung und Zensur. Das schnelle Urteil und das arrogante Scharfrichtertum zeichnen schon den 24-Jährigen aus. Hierarchien sind nicht seine Sache.

Karl Kraus Der Steckbrief Name: Karl Kraus (1874 bis 1936) Studium: Jura, Germanistik, Philosophie Abschluss: keiner Besondere Vorkommnisse: Um seinen Unterhalt musste sich Kraus nie sorgen. Seine Familie zahlt ihm lebenslang eine monatliche Rente Beruf: Sprachkritiker, Satiriker, Verleger Wichtigste Auszeichnung: Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof, Gedenkplatte an seinem Haus, digitalisierte Ausgabe der Fackel mit Volltextsuche: bit.ly/campus_fackel

Im gleichen Jahr wechselt er die Fronten, er will seine eigene Satirezeitung machen, in einer Stadt der Prunkfassaden und Maskeraden, in der sich alles um die Kunst und, Freud sei Dank, auch um Sex dreht. Zum Glück ist sein Vater ziemlich wohlhabend, er besitzt eine Papierfabrik und finanziert dem Sohn die erste Ausgabe seiner Fackel im April 1899. Kraus schreibt: "Das politische Programm dieser Zeitung scheint somit dürftig; kein tönendes 'Was wir bringen', aber ein ehrliches 'Was wir umbringen' hat sie sich als Leitwort gewählt." Der Scharfrichter lädt durch. Die Kaffeehausliteraten und die "Feuilletonschlampen" – sie alle werden in nächster Zeit zu Kraus’ Opfern. Er scheut das Indezente nicht, spottet über ihre Namen, ihre Religion und – natürlich! – über ihren Stil.

Im Privaten soll Kraus zahm gewesen sein, liebenswürdig und zur Freundschaft begabt. Er heiratete nie. Aus einigen unglücklichen Liebschaften mit Schauspielerinnen und adeligen Damen sind Briefe erhalten, in denen er schon mal den weiblichen Verstand als "Aphrodisiacum" preist. In Weltanschauungsdingen ist er eher sprunghaft. Erst tritt er aus der jüdischen Gemeinde aus, konvertiert dann zum Katholizismus, um ein paar Jahre später die Kirche wieder zu verlassen. Er kokettiert mit seinen politischen Überzeugungen, ist zu Beginn des Ersten Weltkriegs zwar Pazifist, jedoch strenger Befürworter der Monarchie, später wird er zum sozialdemokratischen Republikaner – was aber auch nicht für immer hält. Gegen das Kriegsgeschrei 1914 schreibt er an, denn in den kriegstreiberischen Leitartikeln und kitschigen Schützengrabenreportagen zeigt sich jener verlogene Missbrauch der Sprache, den er anprangern will. Doch als man ihn am dringendsten braucht, schweigt Karl Kraus lange: Heute noch hält man ihm vor, dass er nach der Machtergreifung Hitlers 1933 nichts zu sagen hatte. Bloß ein Gedicht erscheint Ende 1933 in der Fackel , der letzte Vers ist berühmt: »Das Wort entschlief, als jene Welt erwachte.« Den Untergang muss er nicht mehr miterleben. Kraus stirbt mit 62 Jahren 1936 in Wien an Herzversagen.

Was würde ein sprachobsessiver polemischer Menschenfeind wohl heute machen? Er müsste in Berlin leben. Durch seine entlarvenden Beobachtungen in den Zeitungen würde ein Programmdirektor von, sagen wir, 3sat auf ihn aufmerksam. Dann bekäme Kraus eine nächtliche Monologsendung (und weil der frühere Kraus neuen Medien gegenüber aufgeschlossen war, auch noch einen Videoblog), in der er die Sprache von Journalisten, Ministern, Fußballkommentatoren, Künstlern und Dax-Vorständen sezieren würde – bis er die Wahrheit herausoperiert hätte.