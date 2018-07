Die Frage: Gilt das Prinzip »Up or out« aus der Welt der Unternehmensberatungen bei anderen Arbeitgebern ebenfalls, wenn auch vielleicht in schwächerer Form? Sollte man also entweder regelmäßig aufsteigen oder aber, wenn das nicht klappt, das Unternehmen verlassen und sein Glück woanders suchen? Ist es ein Alarmsignal, wenn man mehr als zwei, drei Jahre denselben Job macht? Muss man langfristig gar ein unfreiwilliges »out« fürchten, wenn man nicht immer weiter nach oben klettert?

Die Antwort: Sie können sich entspannen. Selbst wenn man heute nicht mehr für 30 Jahre in einem Unternehmen bleibt, so wie es Ihre Großeltern vielleicht kannten und anstrebten, haben doch die meisten Firmen großes Interesse daran, dass Sie eine gute Weile bei ihnen bleiben. Man investiert schließlich in Sie: in die Einarbeitung, in Seminare, in die Zeit, in der Sie lernen. Sie sind ja nicht ab dem ersten Tag ein ausgewiesener Experte, der 100 Prozent Leistung bringen kann. Erst wenn Sie sich besser auskennen, werden Sie wertvoll für Ihren Arbeitgeber.

Maren Lehky Maren Lehky ist Unternehmens- und Personalmanagement-Beraterin in Hamburg. In ihrer Kolumne, die im ZEIT CAMPUS Magazin und auf ZEIT ONLINE erscheint, gibt sie Berufsanfängern Karrieretipps.



Sie müssen dabei auch nicht ständig auf den nächsten Schritt lauern. Unternehmen brauchen nicht nur Karriereorientierte, sondern auch Menschen, die sich frei entscheiden, konstant auf demselben Job eine sehr gute Leistung zu bringen oder sich quer weiterzuentwickeln, zum Beispiel nach einer Zeit im Marketing den Vertrieb kennenzulernen. Solche Menschen machen etwa 70 Prozent eines Unternehmens aus, sie sind dessen Herz, sie tragen es.

Was einen Wechsel der Firma angeht: Die Kunst besteht darin, zu erkennen, wann man beginnt, sich zu langweilen, oder nichts mehr dazulernt. Nur das zählt. Lassen Sie sich nicht verrückt machen von vermeintlichen Zeitvorgaben. Es gibt keine Formel, die lautet: Nach vier Jahren im selben Job ist man ein Loser. Dagegen ist es ein Alarmsignal, wenn Sie immer öfter auf die Uhr schauen, hoffend, dass der Arbeitstag zu Ende ist. Oder wenn Sie immer häufiger schwerfällig aufstehen und keine Lust haben, zur Arbeit zu gehen. Finden Sie dann den Mut, mit Ihrem Chef oder dem Personalbereich offen darüber zu sprechen, dass Sie sich unterfordert fühlen und gern etwas dazulernen würden. Sollten Sie innerhalb der Firma keine Chancen sehen und alles probiert haben, spannen Sie Ihr Netzwerk ein und kümmern Sie sich um externe Alternativen. Übrigens geht das »out« in über 90 Prozent der Fälle vom Mitarbeiter aus.

Solange es aber für Sie persönlich Sinn ergibt, das, was Sie tun, auch weiterhin zu tun, gibt es keinen Grund zur Eile. Sie sollten Ihre Argumente allerdings bei späteren Bewerbungen überzeugend darstellen können. Vielleicht blieb der Job spannend, weil Sie immer wieder eine andere Kundengruppe oder neue Produkte kennengelernt haben, zwischendurch im Ausland eingesetzt waren oder die Firma kürzlich einen Fusionsprozess hatte. Vielleicht war auch Ihr privates Leben gerade eine Baustelle – Sie haben ein Kind bekommen, Ihre Eltern gepflegt, einen Todesfall in der Familie zu verkraften gehabt oder hatten vielleicht einen Unfall mit langer Reha. Es ist durchaus legitim, auf solche Gründe zu verweisen. Sie können aber auch einfach dazu stehen, dass Sie geliebt haben, was Sie jahrelang taten – und jetzt langsam merken, dass es Zeit ist, etwas Neues kennenzulernen.

Suchen Sie Ihren eigenen Rhythmus. Das Spiel dauert bekanntlich 90 Minuten. Sie haben so viel Zeit!