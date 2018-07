Das wahre Leben kann nicht warten. Es ist eine gefährliche, aber von vielen genährte Illusion, zu glauben, man müsse erst hart arbeiten, um es dann richtig schön zu haben. Denn worin sollte dieses Schöne bestehen, das man vertagt hat? Ist das Studium schöner als die Schule, der Beruf schöner als das Studium, die Rentnerzeit glückbringender als der Job?

Viel wahrscheinlicher ist es umgekehrt: Die Aussichten auf Vergnügen sinken, nur die Konsummöglichkeiten nehmen zu. Wer während des Studiums auf den Abschluss, im Beruf auf die Beförderung, dann auf weitere Beförderungen und schließlich auf die Pensionierung wartet, damit endlich das wahre, süße Leben beginnt, wird es nie erlangen. Das Leben ist immer jetzt, und das heißt, es wird, wenn es verpasst wird, immer jetzt verpasst.

Die Möglichkeit zu dem Rendez-vous, das dem Zwölfstundentag in der Unternehmensberatung geopfert wurde, kommt niemals wieder. Und selbst wenn es die neue Chance zu einem neuen Date gibt, wäre es besser, man hätte schon ein wenig Erfahrung im Flirt. Auch zum Glück gehört Übung. Liebe Studenten: Lasst euch nicht zur Askese verführen. Seid niemals so fleißig, dass Ihr nicht in jedem Moment sagen könntet, Ihr hättet genug erlebt und genossen, um sterben zu können. Die Karriere ist immer ungewiss, gewiss ist nur der Tod.

