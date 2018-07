Der Tag, an dem Julia sich entscheidet, in den Krieg zu ziehen, ist ein Donnerstag. Sie erinnert sich gut: Als sie von der Schule kommt, wartet ihr Vater schon im Flur. »In der Fußgängerzone steht ein Bundeswehrbus«, sagt er. »Die werben für ihr Studium. Ich hab dir einen Termin für heute Nachmittag gemacht!«

Julia Wickert sieht nicht aus wie eine Soldatin. Sie ist siebzehn, trägt Nagellack, Wimperntusche und einen lilafarbenen Kapuzenpulli mit einem großen Herz. Sie sagt: »Okay, Papa, ich schau’s mir an.«

Zwischen den Plattenbauten von Gera hat die Bundeswehr einen ganzen Fuhrpark aufgebaut. Rentner mit Hut klopfen mit ihren Gehstöcken an den kugelsicheren Stahl eines grünen Schwimmpanzers, der aussieht, als sei er direkt aus einem Actionfilm hierher gerollt. Kinder ziehen ihre Mütter an der Hand. Für den Verletztentransporter gegenüber interessiert sich kaum jemand. Man könnte das für ein Symptom der Verdrängung halten: Alle wollen sehen, wo im Krieg die Projektile rauskommen, aber niemand, wo danach die Verwundeten liegen. Auf Flachbildschirmen in einem Multimediabus steuern Soldaten in Tom-Cruise-Manier Düsenjäger. Blonde Marineoffiziere stehen in dunkelblauen Ausgehuniformen an Cocktailtischen und lächeln in alle Richtungen. Der interne Einsatzbefehl Nr. 28/2011 für die Busbesatzung lautet heute: »Die Einsatzelemente leisten einen Beitrag zur Personalgewinnung (...) mit dem Ziel (...), Verständnis zu fördern, Vorurteile abzubauen und Sympathie zu gewinnen.«

Die Generalität hat den großen Werbefeldzug befohlen. Da der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg die Wehrpflicht in die Geschichtsbücher verbannt hat, muss die Bundeswehr nun jedes Jahr Tausende Freiwillige rekrutieren . Ein schwer zu lösendes Dilemma für die im Marketing unerfahrenen Soldaten: Wie macht man einen Beruf attraktiv, der das Risiko mit sich bringt, bei einer Patrouille in Kundus von Heckenschützen abgeknallt zu werden?

Das Personalamt der Bundeswehr hat sich einen Werbeslogan ausgedacht. Er steht in Schönschrift auf den Postern, die im Bus an den Wänden hängen: »Bundeswehr. Karriere mit Zukunft.« Unter einem der Poster sitzt jetzt Julia Wickert. Ihr gegenüber Matthias Pinkwart, ein Offizier mit Bürstenhaarschnitt und Adlerblick. »Ein Studium bei der Bundeswehr hat für Sie viele Vorteile«, sagt er. Damit hat er nicht Unrecht. Wer sich nach dem Abitur für die Offizierslaufbahn entscheidet, bekommt die Ausbildung an einer Offiziersschule und ein Studium an einer der beiden Bundeswehr-Universitäten in Hamburg und München gratis. Er bezahlt keine Studiengebühren, sondern bezieht sogar vom ersten Tag an ein Gehalt. Und um die Wohnung muss er sich auch nicht kümmern – die Bundeswehr bietet günstige Unterkünfte. Danach allerdings folgen neun Jahre im Dienst, inklusive Auslandseinsätzen alle zwei bis drei Jahre für drei bis sechs Monate. Die Werbung für Offizierskarrieren funktioniert wie die Schilder im Elektronikmarkt: »Kaufen Sie jetzt und bezahlen Sie bequem in einem Jahr!« Die Annehmlichkeiten zuerst. Und die Pflichten? Irgendwann später.

Der Wehrdienstberater Pinkwart redet gern über die Annehmlichkeiten. »Ich habe selbst einen Sohn in der Offiziersausbildung, der lebt wie die Made im Speck«, sagt er. Julia Wickert lächelt abwesend. »Sie verdienen bereits während des Studiums mit allen Zulagen rund 1.700 Euro«, sagt Pinkwart. Da öffnet Julia Wickert den Mund. Einen Moment lang ist sie sprachlos. »Im Monat?!«, sagt sie dann. »Und nach der Dienstzeit werden Offiziere auf dem Arbeitsmarkt mit Kusshand genommen!«, sagt Pinkwart.

Ein voll finanziertes Studium, ein sicherer Arbeitsplatz für dreizehn Jahre, und danach die Kusshand. Wo sonst kann man das noch bekommen? Zumal in Gera, wo die Jugendarbeitslosigkeit bei zehn Prozent liegt, und wo die Angst, am Ende ohne Job dazustehen, nicht abstrakt ist, sondern vielen aus ihrer eigenen Familie bekannt. Julia Wickerts Vater hat seinen Arbeitsplatz nach der Wende verloren. Seit 20 Jahren pendelt er mehrere Hundert Kilometer in der Woche, um seine Familie zu ernähren. »Man muss auch sehen: Das sind dreizehn Jahre Sicherheit«, sagt er zu dem Angebot.