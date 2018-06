Liebe Leserin, lieber Leser!

STUDIEREN

Herein!

Wald in der Küche: Eine WG in Gießen [Seite 3]

Bilderstrecke

Ihr könnt mich mal! Kunst mit dem Mittelfinger [Seite 8]

Starten

Professoren und ihre Neurosen: Extremsport [Seite 14]

Die Welt da draußen: Kaffeeklatsch und Peitsche [Seite 15]

Traueranzeige: Internationale Entwicklung in Wien [Seite 15]

Titelgeschichte

Ich habe abgeschrieben: Eine Studie zeigt, wer an der Uni kopiert und schummelt – und warum dabei fast niemand erwischt wird [Seite 16]

Sprechstunde

»Jeder Affe ist anders«, sagt die Primatologin Julia Fischer, die anderthalb Jahre im Dschungel lebte [Seite 26]

Reportage

Nach dem GAU in Fukushima: Wie japanische Studenten über die Atomkraft streiten [Seite 28]

Service

Finanzen: Konten, Kredite – und Keime, die auf Scheinen leben [Seite 34]

Ehemaligenverein

Salvador Dalí: »Als Maler gut, als Mensch widerlich« [Seite 42]

ARBEITEN

Starten

Phänomene der Arbeitswelt: Jens Jessen über die wahren Gründe für Kündigungen [Seite 44]

Die Welt da draußen: Zwei Designstudenten wollen Flaschensammlern den Alltag erleichtern [Seite 45]

Reportage

Alles besser in Island: Zumindest wenn man Kinder kriegen und Karriere machen will [Seite 46]

Ist das so?

»Ein Team sollte wie eine große Familie sein«: Im Gegenteil, sagt ein Familienunternehmer [Seite 52]

Handel & Konsum

»Werbung ist ehrlich«, sagt Thomas Strerath, Chef der Agentur Ogilvy & Mather [Seite 54]

SEO, CCO, Kontakter: Was bedeuten Werberwörter? [Seite 58]

Vertrieb: So kommt das Markenprodukt ins Regal [Seite 60]

Das erste Mal

Sich selbst im TV sehen: Ein Fernsehkomiker erzählt [Seite 62]

LEBEN

Starten



E-Mail von Eva: Weltbürger beim Abendbrot [Seite 64]

Die Welt da draußen: Wie Studenten in der Ukraine die Fußball-EM erlebt haben [Seite 65]

Dr. Sommer: Volles Risiko! [Seite 65]

Offene Beziehung

Ich gehöre dir nicht: Pia und Julian sind ein Paar. Trotzdem schlafen sie mit anderen [Seite 66]

Griechenland

Wie geht es euch heute? Wir fragen griechische Studenten, wie sie das letzte Jahr erlebt haben [Seite 70]

Kultur

OMG! WTF?! Diese Computer- und Videospiele versprechen ein Wechselbad der Gefühle [Seite 74]

In der Mensa mit

Katrin Bauerfeind: Bei Gulasch mit Erbsen spricht die Moderatorin über ihren Ehrgeiz und ihre Zweifel [Seite 76]

Liebes Tagebuch

1989: Eine Studentin aus Leipzig über die Zeit des Mauerfalls [Seite 81]

Exmatrikulation

Vor der Prüfung: Starren und zittern [Seite 82]

Leserforum [Seite 6]



Impressum [Seite 6]



Extraheft:

Unternehmensberater

Mach mal! Berater sollen Firmen verbessern, oft schon in ihrem ersten Monat. Kann man das so schnell lernen?

