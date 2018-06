Als Studentin wurde Katrin Bauerfeind zur Starmoderatorin. In ihrer alten Mensa spricht sie über Ehrgeiz, Zweifel und den Traum vom Leben als Eisverkäuferin.

Diese Mensa könnte eine Raststätte sein: Dort, wo die A3 auf die A560 trifft, in Sankt Augustin bei Bonn, liegt die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Neben dem Autobahnkreuz gibt es hier noch ein Einkaufszentrum, einen Parkplatz und die Zentrale der Konrad-Adenauer-Stiftung; es sieht aus, als wäre alles aus demselben Beton gegossen. "Willkommen im Nirgendwo!", sagt Katrin Bauerfeind, 28, zur Begrüßung. Vier Jahre hat sie hier studiert, parallel moderierte sie die Internetsendung "Ehrensenf". Fünfmal pro Woche präsentierte sie viereinhalb Minuten lang Fundstücke aus dem Netz – und bekam mehrere Preise dafür. Heute moderiert Katrin Bauerfeind im seriösen Kulturfunk: 3sat, ZDF, öffentlich-rechtliche Radiosender. Zum Mittag wählt sie Gulasch mit Erbsen, "wie früher".

ZEIT CAMPUS: Frau Bauerfeind, Sie haben hier in Sankt Augustin Technikjournalismus studiert. Waren Sie glücklich?

Katrin Bauerfeind: Tja, leider hatte ich kein klassisches Studentenleben. Meine Kommilitonen traf ich nur an der Hochschule. Unsere gemeinsamen Wege beschränkten sich auf den Gang aus dem Hörsaal in die Mensa und zurück. Sehr schade. Es gab hier einfach keinen Ort, an dem man hätte abhängen können, und wir haben ja auch nicht alle in einer Stadt gewohnt, sondern waren im Umland verstreut. Trotzdem war es eine wichtige Zeit für mich.

ZEIT CAMPUS: Warum?

Bauerfeind: Ich habe gelernt, diszipliniert zu sein. Davor fiel ich eher unter die Kategorie faule Sau. An der Hochschule habe ich einen fast krankhaften Ehrgeiz entwickelt. Ich habe Fächer belegt, in denen ich in der Schule nie gut war – Mathe und Physik – nur um mir zu beweisen, dass ich das kann, wenn ich will. Nebenbei habe ich acht Praktika gemacht. Ich stand ziemlich unter Druck.

Ich finde, man sollte unbedingt auf vielen Hochzeiten tanzen

ZEIT CAMPUS: Woher kam der Druck?

Bauerfeind: Der kam von überallher. Die Professoren haben gepredigt, niemand werde etwas geschenkt bekommen. Mein ganzes Umfeld, die Medien, die Familie: Alle haben mir das Gefühl vermittelt, dass man mit "einfach mal machen" nicht weit kommt. Stattdessen hieß es überall, man müsse sich richtig anstrengen. Ich hatte keine Angst, aber irgendwie hatte ich all das doch verinnerlicht.

ZEIT CAMPUS: Waren Sie sehr zielstrebig?

Bauerfeind: Nein, eigentlich gar nicht. Nach dem Abitur wussten die meisten meiner Mitschüler, was sie später werden wollten. Ich hingegen wusste noch nicht mal, dass man sich bis zum 15. Juli für die Uni bewerben muss. Dann sagte mein Vater: "Jetzt überlegst du dir mal, was du machen willst." Er hat mich in sein Arbeitszimmer geführt, mich vor den Rechner gesetzt und mich eingeschlossen. Alle zwei Stunden kam er rein und nahm eine Bewerbung entgegen. Am Ende habe ich mich für evangelische Theologie, Architektur, Kommunikationsdesign, Lehramt und Schauspiel beworben.

ZEIT CAMPUS: Warum fiel es Ihnen damals so schwer, sich für ein Fach zu entscheiden?

Bauerfeind: Ich finde, man sollte unbedingt auf mehreren Hochzeiten tanzen, solange man nicht überall der schlechteste Tänzer ist. Das ist viel besser, als mit Scheuklappen ein Ziel zu verfolgen und unterwegs die richtige Abzweigung zu verpassen. Die Stellenanzeige von Ehrensenf zum Beispiel fand ich, als ich eigentlich gerade eine Reise nach Argentinien planen wollte, ein alter Traum von mir. Aus der Reise wurde nichts, also habe ich mich als Moderatorin bei Ehrensenf beworben. Beim Casting war ich entspannt und ziemlich albern.

ZEIT CAMPUS: Weil es Ihnen nicht so wichtig war?

Bauerfeind: Ja, und das war vielleicht mein Glück: Ich wurde genommen. Die Arbeit ließ sich gut mit dem Studium vereinbaren, das Team war super, wir haben schnell Preise bekommen, und wenig später durfte ich vertretungsweise das Trendmagazin Polylux in der ARD moderieren.