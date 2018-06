Bewerbung - Karriere-Starter: Die Entscheidung für einen Arbeitgeber Die Entscheidung für einen Arbeitgeber hängt nicht nur von Gehalt und Aufgabe ab. Warum das so ist, erklärt Managementtrainerin Marion Knaths.

Anfangen als Wirtschaftswissenschaftler:

Meist haben Wirtschaftswissenschaftler schon im Studium entschieden, ob sie sich auf ein Fachgebiet wie Marketing, Finanzen oder Steuern spezialisieren möchten. Wer sich nicht spezialisiert, fängt auf einer Generalistenstelle an, zum Beispiel in der Beratung oder in der Unternehmensentwicklung. Bei der Bewerbung ist es wichtig, sich auf bestimmte Branchen zu konzentrieren, in denen man womöglich durch Praktika schon Erfahrung gesammelt hat. Unternehmen wollen genau wissen: Warum unbedingt in dieser Branche? Warum ausgerechnet bei uns? Derzeit gibt es besonders viele Stellen in den Bereichen Telekommunikation, Chemie, Auto- und Maschinenbau. Auch im öffentlichen Sektor finden Absolventen einen Job. Insgesamt können Betriebswirte zuversichtlich sein: Laut den aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit gab es 2010 22 Prozent mehr gemeldete Stellen als im Vorjahr. Für zukünftige Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater sieht es ähnlich aus: 2010 gab es in etwa so viele offene Stellen wie zwei Jahre zuvor.

Für Wirtschaftswissenschaftler ist der Einstieg mit Bachelorabschluss inzwischen durchaus üblich. Besonders größere Unternehmen sind auf Bewerbungen von Bachelorabsolventen eingestellt. Berufseinsteiger beginnen oft als Sachbearbeiter in ihren Abteilungen und arbeiten nach Anweisung oder bekommen eine eigenständige Projektaufgabe. Vor allem Stellen im Controlling oder Vertrieb werden häufig mit Bachelorabsolventen besetzt. In Personalabteilungen und in der Öffentlichkeitsarbeit sind Wirtschafts-Bachelor seltener. Auch Trainee-Programme kommen infrage; sie bieten Weiterbildung und eine berufliche Perspektive. Langfristig ist für den beruflichen Aufstieg in der Regel die Leistung im Unternehmen entscheidender als der Abschluss. Wer aber gezielt eine Führungsposition anstrebt, weiterhin Interesse an der Theorie hat oder sogar über eine wissenschaftliche Laufbahn nachdenkt, ist mit einem Master gut beraten. Wer bereits konkret weiß, in welchem Bereich er später arbeiten möchte, kann das Thema der Masterarbeit darauf abstimmen.

Wirtschaftswissenschaftler müssen sich oft auf lange Arbeitstage einstellen. Besonders bei den begehrten Unternehmensberatungen sind die Arbeitszeiten berüchtigt: Nicht selten sind es zwischen 60 und 70 Stunden pro Woche. Unternehmensberater sind häufig von montags bis donnerstags vor Ort bei einem Kunden und übernachten in Hotels. Geregeltere Zeiten gibt es meist bei Mittelständlern. Im Durchschnitt arbeiten Berufseinsteiger aus den Wirtschaftswissenschaften 45 Stunden in der Woche. Wie die Arbeitszeit erfasst wird, entscheidet das Unternehmen. Bei Vertrauensarbeitszeit müssen die anfallenden Aufgaben erledigt werden, der Mitarbeiter organisiert sich selbst. So kann man die Arbeit flexibel um das Privatleben herum planen. Es besteht aber die Gefahr, dass man bei diesem Modell insgesamt mehr arbeitet. Auf einem Arbeitszeitkonto dagegen wird festgehalten, wer wie viel arbeitet, beispielsweise mit einer Chipkarte, die man am Anfang und am Ende des Arbeitstages einliest. Ob Überstunden bezahlt werden oder ob man sie "abfeiert", ist Verhandlungssache.

Wer als Wirtschaftswissenschaftler den Einstieg in ein großes Unternehmen schaffen möchte, muss damit rechnen, gemeinsam mit den Mitbewerbern zu einem Assessment-Center eingeladen zu werden. Eine Kommission stellt dort Aufgaben, die alleine oder im Team gelöst werden sollen. In einem Rollenspiel müssen die Bewerber zum Beispiel mit einem unzufriedenen Kunden verhandeln. Geprüft wird hier, wie man mit Konflikten umgeht und ob man unter Stress einen kühlen Kopf bewahrt. In anderen Übungen geht es etwa um Teamfähigkeit oder Führungsstärke. In Tests, zum Beispiel anhand von Fallbeispielen, wird die fachliche Eignung geprüft, in Einzelgesprächen die Motivation erfragt. Assessment-Centern wird manchmal vorgeworfen, dass sie Selbstdarsteller und Vielredner bevorzugten und nur aussagekräftig seien, wenn auf der anderen Seite gut geschulte Fachleute säßen. Wichtig ist dabei vor allem eines: Ruhe bewahren. Wer es schafft, seine Ergebnisse überzeugend und souverän zu präsentieren, ist immer schon ein ganzes Stück weiter.