ZEIT CAMPUS: Herr Mittelmeier, Sie haben Literaturwissenschaften studiert und sind heute Lektor. Bei Geisteswissenschaftlern sagt man immer, dass der Berufseinstieg schwierig sei.

Martin Mittelmeier: Ja, ich war wahrscheinlich ein typischer Geisteswissenschaftler : viel probiert, an vielem gescheitert. Zuerst wollte ich ans Theater gehen. Nach einigen Praktika habe ich gemerkt, dass mir das nicht liegt, und habe angefangen, Germanistik zu studieren. Nach dem Abschluss hätte ich gern promoviert, weil ich von einem Professor der Komparatistik in Berlin begeistert war. Doch auch das hat nicht geklappt, ohne Stipendium konnte ich es mir nicht leisten. Ich stand also wieder da. So habe ich bei Verlagen reingeschnuppert, und die Arbeit dort hat angefangen, mich zu interessieren.

ZEIT CAMPUS: Frau Ostermann, Ihr Vater führt im westfälischen Hamm einen Lebensmittelgroßhandel in der dritten Generation. Was hat das für Sie bedeutet?

Marie-Christine Ostermann: Es war für mich ein Geschenk, dass es diesen Handel gibt. Ich konnte mir schon früh vorstellen, dort einzusteigen, auch, weil meine Eltern nie Druck auf mich ausgeübt haben. Richtig entschieden habe ich das dann mit 16. Nach dem Abi habe ich zunächst eine Banklehre gemacht, auch weil mir klar war, dass es als Unternehmerin wichtig sein würde, sowohl mit Geld als auch mit Menschen gut umgehen zu können, sie führen und motivieren zu können. Man muss außerdem lernen, aus sich herauszugehen. Für mich war es wichtig, dort zwei Jahre zu arbeiten, viel Kundenkontakt zu haben und auch Produkte zu verkaufen. Dann wollte ich unbedingt mal ins Ausland. Unser Unternehmen sitzt in Hamm in Westfalen, und ich liebe diesen Ort, aber ich wollte noch andere Länder kennenlernen. Also bin ich zum BWL-Studium nach St.Gallen in die Schweiz gegangen und habe auch einige Praktika im Ausland gemacht.

ZEIT CAMPUS: Was hat Ihnen das Studium für den Beruf gebracht ?

Ostermann: In unserem Unternehmen bin ich für den Bereich Kostenrechnung zuständig. Da hat es mir sehr viel genutzt, dass ich eine Bilanz gut lesen und interpretieren kann. Vor allem aber habe ich in St.Gallen gelernt, mich gut zu organisieren. Es gab einmal im Jahr eine Prüfung, alle Fächer auf einmal: Da musste ich mir einen Lernplan machen und mir selber überlegen, wie ich die Schwerpunkte setze und wo ich auch mal Lücken lasse.

Mittelmeier: Was die Literaturwissenschaften angeht, bin ich der Meinung, dass man frei von der Frage studieren sollte, wie man das Gelernte später verwenden kann. Ich habe mich mit der Begründung der Ästhetik, mit Kant und Walter Benjamin beschäftigt, mit lauter Themen, bei denen man sich fragt, wie man sie jemals gebrauchen soll. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Erziehung des eigenen Geschmacks. Frau Ostermann scheint das, was sie für ihre Führungsposition braucht, ja auch eher später in der Praxis gelernt zu haben.

Ostermann: Im Fach Personalführung an der Uni habe ich Sätze gehört wie: »Das Denken in den Köpfen der Mitarbeiter zu ändern ist schwierig und dauert.« Darunter kann man sich erst mal nicht viel vorstellen. Nach dem Studium bin ich dann zu Aldi Süd nach München gegangen, habe sechs Filialen und sechs Filialleiter unter mir gehabt und musste dort jedem erklären, wie er seinen Sonderaufbau vor der Kasse machen soll. Und obwohl ich mich eigentlich klar ausgedrückt habe, haben sich einige nicht daran gehalten.

ZEIT CAMPUS: Auf Ihre konkreten Aufgaben hat Sie das BWL-Studium gar nicht so sehr vorbereitet?

Ostermann: An der Uni war alles sehr theoretisch. Für mich war es deswegen so wichtig, den Lebensmittelhandel bei Aldi von der Pike auf zu lernen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man als Westfälin in den Raum München kommt: Ich war 26 Jahre alt, sprach kein Bayerisch und war plötzlich die Vorgesetzte. Damit sind manche Mitarbeiter erst mal nicht so gut zurechtgekommen. Ich musste mich durchsetzen und bin dann auch klargekommen. Ich habe mit angepackt, bin Gabelstapler gefahren und habe Kisten beladen genau wie alle anderen auch.

ZEIT CAMPUS: Herr Mittelmeier, was war Ihr Aldi Süd?

Mittelmeier: Meine Chance war, dass ich nach diversen Praktika nach München zum Luchterhand-Verlag gehen konnte. Dort war ich zunächst Presseassistent mit der Verantwortung für Lesungen. Ich musste Buchhändler und Literaturhäuser davon überzeugen, unsere Autoren zu einer Lesung einzuladen. Ich musste mit den Veranstaltern kommunizieren und mit den Autoren. Mit Texten hatte ich erst mal gar nichts zu tun. Aber ich habe gelernt, wie das Verlagsgeschäft funktioniert.