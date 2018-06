Salbeiparfüm für Biker

Harley-Davidson-Fans gelten als bärtig, rau und treu, doch auch ihre Markenloyalität hat Grenzen. Zum Beispiel, wenn eine Frauenzeitschrift eine "sehr frische Duftversion" der Rockermarke bewirbt, wahlweise als Parfüm oder Deo, "mit Bergamotte, Salbei, Orangen- und Geraniumessenz". Wollen Harley-Fahrer nach Salbei duften?

Mitte der neunziger Jahre stand die Motorradschmiede erfolgreich da: In den sieben Jahren zuvor hatte Harley-Davidson seine Produktionszahlen verdoppelt. Die Versuchung stieg, die Marke auszuweiten. Und so pries Harley-Davidson bald jede Menge führerscheinfreie Artikel an: Strampler für den Nachwuchs, Weinkühler für den Schwiegervater, außerdem Parfüms, Mineralwasser und Krawatten. Die Wut der Biker hatte Harley-Davidson jedoch nicht einkalkuliert. Sie warfen dem Management "Disneysierung" vor und drohten mit Boykott.

Bald erklärte das Unternehmen die Markenausdehnung für gescheitert. Der damalige Unternehmenssprecher sagte: "Wir haben einige Dinge mit Harley-Davidson-Logo versehen, von denen wir lieber die Finger hätten lassen sollen." Heute, gut 20 Jahre nach dem Marketingunfall, meldet Harley-Davidson steigende Aktienkurse. Das Merchandising beschränkt sich nun weitgehend auf Lederjacken und Flanellhemden – und riechen dürfen die Biker wieder nach Benzin.

Die schnellste Zeitung der Welt

Sie sollte die "schnellste Tageszeitung der Welt" sein – und wurde schnell eingestellt: ICE-press, ein Projekt des Spiegel-Verlags und der Deutschen Bahn, scheiterte im Jahr 1999. Der Verlag dürfte heute froh darüber sein. Zehn Redakteure erstellten die Zugzeitung als PDF-Dokument, das täglich um 15.30 Uhr an ICE-Züge gesendet und dort ausgedruckt wurde. Wenige Minuten später – vorausgesetzt, die Strecke war tunnelfrei – hielt ein Schaffner die Ausgabe in den Händen: vier Seiten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft und Sport für die Gäste der ersten Klasse, per Hand zusammengeheftet. Das Besondere: ICE-press war aktueller als andere Tageszeitungen, die bloß die Meldungen des Vortages enthielten. Sie könnte "die gesamte Medienlandschaft langfristig verändern", schrieb die Welt damals.

Zwei Jahre nach dem Start wurde die Zeitung täglich in 100 Zügen verteilt. Dennoch ging ihr das Geld aus, die Anzeigenerlöse reichten nicht. Zwei Millionen Mark hatte der Verlag investiert. Viele der Redakteure wechselten zu Spiegel Online, das ab 1994 erst wöchentlich aktualisiert worden war und später mit kleinem Team aktuelle Texte produzierte. Mit den neuen Kollegen, die im schnellen Schreiben trainiert waren, wurde Spiegel Online in kürzester Zeit zur meistgelesenen Nachrichtenwebsite in Deutschland. Bis heute hat es nur bild.de geschafft, die Zugriffszahlen von Spiegel Online zu überholen.