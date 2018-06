Ein schwarzer Kleinbus mit abgedunkelten Scheiben hält vor dem imposanten Torbogen der Folkwang Universität in Essen-Werden. Es steigen aus: der Bandmanager von Frida Gold, der Tourmanager, die Visagistin, die Mutter des Frida-Gold-Bassisten Andreas Weizel – und Alina Süggeler, 28, die Sängerin der Band. Zwei Semester lang studierte sie hier an der Universität Querflöte. Dann brach sie ab, arbeitete als Model (unter anderem für H&M und Diesel), wurde von der Zeitschrift Grazia erst zu einer der schönsten und dann auch noch zur bestangezogensten Frau gewählt und schoss im Juni mit ihrem Album "Liebe ist meine Religion" auf Platz eins der Charts. Erste Überraschung: So angestrengt wie auf Fotos sieht sie im echten Leben gar nicht aus.

ZEIT Campus: Ihre alte Musikhochschule sieht aus wie ein Schloss! Wie war es, hier zu studieren?

Alina Süggeler: Ich bin jeden Morgen aus meinem Heimatort Hattingen, das liegt gleich hinterm Berg, hierher gefahren. Und wenn ich in den Hof der Hochschule kam, habe ich durch jedes Fenster übende Musikstudenten gehört. Alle hier waren sehr fleißig und ehrgeizig. Es gab so eine Art Wettbewerb, wer morgens als Erster hier ist und übt.

ZEIT Campus: Ist es schwer, hier angenommen zu werden?

Süggeler: Ja. Es gibt viele Bewerber auf ein oder zwei freie Plätze. Die Aufnahmeprüfung besteht aus vier Teilen: einem am Klavier, einem am eigenen Instrument, einem musiktheoretischen Test und einem in der Gehörbildung.

ZEIT Campus: Sie haben es geschafft.

Süggeler: Ich habe mich sehr intensiv vorbereitet, weil ich erst mit 16 Jahren wirklich angefangen habe, Querflöte zu spielen. Nach dem Abi hieß es zwei Jahre lang acht Stunden am Tag: Querflöte! Querflöte! Querflöte!

ZEIT Campus: Hat Ihnen das Spaß gemacht?

Süggeler: Total! Ich brauchte das. Ich wollte mir beweisen, dass ich auch die schwierigen Stellen richtig spielen kann und die Tonleitern in einer bestimmten Geschwindigkeit schaffe. Ich wollte meine Grenzen verschieben.

ZEIT Campus: Hatten Sie denn keine Lust, nach dem Abi erst mal zu feiern, statt nur zu üben?

Süggeler: Die übliche Zeit nach dem Abitur – frei sein, sich für irgendetwas einschreiben und erst mal gucken, was kommt –, das ist für mich komplett weggefallen. Ich habe gejobbt, um mir den Querflötenunterricht leisten zu können. Und ich habe geübt. Schule war mir nie wichtig, das hat mir nichts gegeben. Beim Üben habe ich mich herausgefordert gefühlt.

ZEIT Campus: Hatten Sie schon als Kind den Traum, Musikerin zu werden, und haben mit der Bürste vor dem Spiegel gesungen?

Süggeler: Ja, total! Ich hatte diesen kleinen Plastikkassettenrekorder von Fisher Price. Und meine Geschwister und ich, wir haben jedes Wochenende die Mini Playback Show nachgespielt. Ich habe schon immer gerne gesungen und war bei uns in der Kirchengemeinde auch relativ früh Solistin. Dort habe ich erlebt, wie es ist, wenn man Menschen mit seinem Gesang berührt. In die Kirche kamen viele alte Leute, die sich gefreut haben, wenn sich ein kleines Kind öffnet und freiheraus singt. Das war für mich ein besonderes Gefühl.

ZEIT Campus: Ist im Gottesdienst zu singen das Gleiche, wie auf der Bühne zu stehen?

Süggeler: Es ist schon ähnlich. Ich fühle mich heute genauso befreit und gelöst wie damals.