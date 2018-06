Wie viel Geld ein Mitarbeiter verdienen will, ist für mich als Personalchef nicht entscheidend. Schließlich sind wir nicht auf einer Auktion. Wichtiger als die Gehaltsvorstellung sind die Qualität und die Persönlichkeit des Bewerbers.

Ich gebe mir Mühe, den Wünschen meiner Mitarbeiter entgegenzukommen – allein schon, weil ich sie motivieren will. Das gilt auch für die Forderungen nach Teilzeitarbeit oder Auszeiten. Wenn Sie sich wünschen, eine Zeit lang ins Ausland zu gehen, dann sollten Sie das auch ansprechen. Ich war selbst mal ein halbes Jahr in Amerika, das hat sich richtig gelohnt. Und dass Väter sich Elternzeit nehmen, ist heute fast normal.

Mike Winkel 42, ist als Personalchef beim Energiekonzern E.on für rund 20.000 Angestellte verantwortlich. Studiert hat er Betriebswirtschaftslehre in Zittau und Oxford

Mit dieser Einstellung bin ich nicht allein: Viele Chefs gehen heute stärker auf die Bedürfnisse von Angestellten ein, als das früher üblich war. Wenn Sie eine Auszeit fordern, sind Sie trotzdem erst mal ein Problem für Ihren Chef. Überlegen Sie sich deshalb vorher: Wie kann mein Chef den Ausfall kompensieren? Kann ein anderer meinen Posten übernehmen? Dazu Vorschläge zu machen stärkt Ihre Verhandlungsposition.

Wenn Sie mehr Gehalt verlangen, dann sagen Sie Ihrem Vorgesetzten, was Sie geleistet haben und was Sie noch leisten werden. Finden Sie heraus, was Ihre Arbeit wert ist, um ihn mit Ihren Gehaltsforderungen zu überzeugen. Es ist eine Besonderheit der deutschen Kultur, nicht über Geld zu sprechen. In den USA oder Russland weiß fast jeder, was der Kollege oder Nachbar verdient.

Manche Unternehmen entscheiden sich immer für die günstigsten Mitarbeiter. Das ist keine nachhaltige Philosophie, denn mit unterdurchschnittlichen Gehältern können Firmen gute Mitarbeiter kaum bei sich halten. Deshalb: Verlangen Sie, was Ihnen zusteht, und stellen Sie Forderungen! Dann haben Sie die Chance, mehr zu bekommen.