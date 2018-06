Till Grahl

Ich habe über Film-Remakes promoviert. Als meine Stelle an der Uni nach drei Jahren auslief, habe ich einen Job als Kinoleiter begonnen. Damals wurde ich auch Vater. Meiner Promotion fehlte zu dem Zeitpunkt noch der Schliff. Für den habe ich noch fast drei weitere Jahre gebraucht, weil von da an die Zeit knapp war. Das war manchmal zäh, aber ich bin froh, dass ich durchgehalten habe. Meinen Job im Kino hätte ich auch ohne die Promotion bekommen, aber ich profitiere trotzdem von meiner Forschung: Ich kann sagen, wann es bei einem Film spannend wird und wann man ruhig eine Pinkelpause machen kann. Vor allem aber habe ich nie den Spaß am Thema verloren, auch nach sechs Jahren nicht. Selbst heute denke ich oft: Es gibt bei Remakes noch so viel zu entdecken!

Till Grahl, 35, hat Amerikanistik studiert und vor der Promotion fünf Jahre lang als Journalist gearbeitet. Heute leitet er ein Kino in Dresden



Nils Jagdwende

Die Promotion in Phonetik war für mich der falsche Weg. Die Entscheidung abzubrechen fiel kurz vor einer wichtigen Präsentation: Als ich auf der weltgrößten Phonetikkonferenz in Hongkong einen Vortrag halten sollte, war ich so gestresst, dass ich Sehstörungen bekam. Ich hielt den Vortrag dann zur Probe vor meiner Professorin. Es ging komplett schief. Wir haben uns zusammengesetzt und gemeinsam entschieden, dass die Wissenschaft doch nichts für mich ist. Das war zwei Jahre nach dem Start. Einige Dinge hatten mich allerdings schon von Anfang an genervt: zum Beispiel, dass ich mit meiner Hilfskraftstelle nur 800 Euro im Monat bekam und es nur kurze Zeitverträge gab. Heute baue ich eine Veranstaltungsagentur auf, es läuft richtig gut. Für mich war es genau die richtige Entscheidung.

Nils Jagdwende, 31, hat zwei Jahre lang an der Uni Köln über die rheinische Intonation promoviert – und dann abgebrochen



Annabelle Krause

Ich habe mich am Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn damit befasst, wie Arbeitslose zurück in den Arbeitsmarkt gelangen. Ich wollte zum Beispiel wissen, wie sich die Lebenszufriedenheit auf die Wahrscheinlichkeit auswirkt, wieder einen Job zu bekommen. Soziale Fragestellungen in der Wirtschaft haben mich schon in meinem VWL-Studium am meisten interessiert – viel mehr als Konjunktur- oder Börsenthemen. Ich finde es faszinierend, mit Daten zu arbeiten, die reelle Zusammenhänge darstellen – und mit den Ergebnissen die Arbeitsmarktpolitik vielleicht tatsächlich einmal beeinflussen zu können. Die Promotion hat sich aber auch ganz praktisch gelohnt, denn ich will erst mal in der Wissenschaft bleiben. Seit ein paar Wochen habe ich eine Postdoc-Stelle am IZA.

Annabelle Krause, 28, hat ihre Doktorarbeit in Volkswirtschaft über die Reintegration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt geschrieben



Christian Holz

Meine Doktorarbeit in Informatik habe ich Anfang September dieses Jahres verteidigt. Vier Tage danach bin ich nach Kalifornien umgezogen, um meinen neuen Job bei Yahoo Labs anzutreten. Dort baue ich eine Gruppe im Bereich Human-Computer-Interaction auf. Die Promotion war eine Voraussetzung für diesen Job, in dem ich weiter im akademischen Umfeld forschen werde. Aber auch sonst hat sie mir viel gebracht. Zum Beispiel habe ich gelernt, die Motivation für ein Projekt aufrecht zu erhalten, auch wenn der Erfolg über längere Phasen ausbleibt. Und wenn der Erfolg eintritt, die Lösung trotzdem noch einmal gründlich zu hinterfragen: Was können wir noch verbessern? Man ist nicht fertig, wenn man fertig ist. Das war eine meiner größten Einsichten.

Christian Holz, 28, hat am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam über die Beziehung zwischen Mensch und Computer promoviert