David Schmidt sieht sich nicht als Opfer, aber das ist ein Teil des Problems. Neun Tage nach seinem Vorstellungsgespräch fuhr er von seinem Studienort Köln nach Berlin. Hinten im Sprinter waren nur sein Bett, eine Kommode und Klamotten. Am Wochenende baute er die Möbel auf, am Montag war der erste Arbeitstag. Seit dem Sommer arbeitet David, 29, bei einer Marketingfirma in einem Kreuzberger Fabrikloft. Es gibt dort hohe Decken, große Fenster und viel für ihn zu tun. Er betreut 20 Kunden und sitzt manchmal bis 21 Uhr am Schreibtisch. David arbeitet viel und gern. Die Stelle hat nur einen Fehler, es ist ein kleiner Satz in seinem Arbeitsvertrag. Er lautet: "Dieser Vertrag ist auf zwei Jahre befristet."

So wie David geht es den meisten Berufseinsteigern nach der Uni. Nur jeder fünfte, der 2009 seinen Abschluss gemacht hat, hat danach ein normales Arbeitsverhältnis gefunden, also ohne Befristung und in Vollzeit. Das hat das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung herausgefunden. Die meisten Hochschulabsolventen bekommen zunächst eine befristete Stelle, das heißt, ihr Vertrag endet nach ein oder zwei Jahren von alleine. Ihr Chef muss sie dann gar nicht entlassen – sondern nur aktiv werden, wenn er sie behalten will. Es sind Arbeitsplätze mit Verfallsdatum.

Angeblich ist das eine super Sache. Das sagen zumindest Menschen wie Roland Wolf von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA): "Der Vorteil für die Absolventen ist, dass sie flexibel bleiben können." Doch wäre David nicht genauso flexibel, wenn er einen unbefristeten Vertrag hätte, den er kündigen könnte?

David besteht darauf, dass in dieser Geschichte sein richtiger Name nicht genannt wird. "Mein Chef fände es nicht so cool, wenn er wüsste, dass ich darüber spreche", sagt er. Warum eigentlich nicht? Und warum sind befristete Verträge zur Regel geworden? Ist die Befristung ein Mittel, um Angestellte gefügig zu machen, sie dazu zu bringen, abends länger zu bleiben und nicht zu klagen – weil ihr Vertrag sonst nicht verlängert wird?

Wer welchen Vertrag bekommt, hängt vor allem von der Branche ab, in der er arbeitet. Informatiker und Ingenieure werden zum Beispiel von vielen Unternehmen gesucht, das zeigt die Studie Jobtrends Deutschland 2013 des Staufenbiel Instituts. Sie können in Vorstellungsgesprächen eine unbefristete Stelle fordern. "Aber da, wo Arbeitgeber es sich leisten können, stellen sie zu schlechten Konditionen ein", sagt Gerhard Bosch, Arbeitssoziologe an der Universität Duisburg-Essen.

So verfährt nicht nur die freie Wirtschaft, sondern auch der Staat: Im Jahr 2012 wurden in Bundesministerien und den zugehörigen Behörden rund drei Viertel aller Verträge mit Berufseinsteigern befristet geschlossen, hat eine Anfrage der Grünen im Bundestag ergeben. "Ein Skandal", schimpften die Grünen, die Ministerien hätten schließlich eine Vorbildfunktion. Auch SPD und Linke haben die Zustände in den Ministerien kritisiert.