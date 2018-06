Sie lernen sich in der Disco kennen. Er tanzt sie an, sie wehrt das ab. Später lauert er ihr auf dem Nachhauseweg auf, zerrt sie in eine dunkle Ecke, versucht, sie zu vergewaltigen. So steht es in der Anklageschrift. Und weiter: Beide waren in dieser Nacht stark alkoholisiert.

Als der Richter mich um ein psychologisches Gutachten über den Angeklagten bittet, bin ich überrascht. Eigentlich ist das eine Aufgabe für Oberärzte, ich bin nur Assistenzarzt in der Forensischen Psychiatrie.



Doch die Situation ist speziell: Der Angeklagte ist 19 Jahre alt, ein Flüchtling aus dem Irak und spricht nur Arabisch. Weil auch ich Arabisch spreche, werde ich beauftragt, meine Oberärztin bei dem Fall zu unterstützen. Gemeinsam müssen wir klären, ob der Mann wusste, was er tat. Oder ob er so betrunken war, dass er nur eingeschränkt schuldfähig ist.

Viele Richter folgen mit ihren Urteilen den Einschätzungen der Gutachter. Auch deshalb müssen wir fair sein. Ich arbeite mich durch die Akten und Zeugenaussagen und versuche, meine Gefühle zu unterdrücken. Sie dürfen keine Rolle spielen. Vier Wochen vor der Gerichtsverhandlung treffe ich den Angeklagten persönlich.



Meine Chefin und ich tingeln zweieinhalb Stunden durch die Provinz, bis wir das Gefängnis erreichen, wo er in Untersuchungshaft sitzt. Ich bin nervös, denn ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ist der Mann aggressiv? Dreht er vielleicht durch, wenn wir ihm unangenehme Fragen stellen? Viele Tatverdächtige weigern sich, mit Psychiatern zu reden. Sie denken, wir seien ihre Gegner, der verlängerte Arm der Polizei oder der Staatsanwaltschaft. Das stimmt nicht. Ein Gespräch mit uns ist kein Verhör, und wir sind nicht in der Position, die Tat des Angeklagten zu bewerten.

Im Gefängnis müssen wir unsere Handys abgeben und werden zum Angeklagten gebracht. Er sieht anders aus, als ich ihn mir vorgestellt habe, viel älter als ein 19-Jähriger. Und: Er wirkt erleichtert, dass jemand mit ihm sprechen will. Es gibt Wasser und Kaffee, der Wärter lässt uns allein. Ich stelle meine Oberärztin und mich vor, der Angeklagte soll Vertrauen fassen. Doch das entpuppt sich als schwierig: Wir sprechen zwar beide Arabisch, doch ich kann seinen Dialekt nicht verstehen. Wir brauchen einen Dolmetscher. Normalerweise achte ich stark auf Gestik und Mimik – die geht in der Übersetzung aber verloren.

Ich stelle Fragen, auch sehr persönliche: Wie haben Sie Ihre Kindheit verbracht? Gibt es in Ihrer Familie psychische Krankheiten? Wann hatten Sie das erste Mal Sex? Haben Sie ungewöhnliche sexuelle Vorlieben? Vor allem interessiert mich, wie er mit Alkohol umgeht. Er kommt aus einer Kultur, in der Alkohol keine große Rolle spielt, und hat in der Tatnacht getrunken. Hat er die Kontrolle verloren, weil er sein Limit nicht kennt?

Nach dem Treffen setze ich mich mit der Oberärztin an das Gutachten. Es sei möglich, schreiben wir, dass der Angeklagte durch starken Alkoholkonsum in seiner Kontrollfähigkeit eingeschränkt gewesen sei. Das würde ihn entlasten. Mit dieser Einschätzung gehen wir in die Verhandlung. An den Tagen bevor wir unser Gutachten erstatten, sind wir im Gerichtssaal und hören uns die Aussagen des Angeklagten und der Zeugen an, um unseren Eindruck abzurunden.

Zuerst stellt der Rechtsmediziner seine Untersuchung vor. Er sagt, dass der Mann 1,7 Promille hatte, viel für jemanden, der Alkohol nicht gewohnt ist. Es scheint unsere Einschätzung zu bestätigen. Doch dann wird ein Polizist in den Zeugenstand gerufen. Er berichtet, dass der Angeklagte keineswegs völlig betrunken und ahnungslos gewirkt habe. Im Gegenteil, schließlich habe er versucht, wegzulaufen.

Diese Aussage zwingt uns, unsere Einschätzung zu relativieren. Bis zum Tag der Präsentation vor Gericht dürfen wir unser Gutachten noch erweitern. Weil wir jetzt nicht mehr ausschließen können, dass sich der Angeklagte doch besser hätte steuern können, schreiben wir das auch so. Es ist nur eine kleine Formulierung, eine einzige Textstelle auf den insgesamt 28 Seiten unseres Gutachtens, aber sie ist entscheidend. Am Tag der Urteilsverkündung bin ich nicht im Gericht. Meine Arbeit ist getan, alles Weitere liegt in den Händen des Richters. Der Angeklagte, das erfahre ich später, wurde wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt.