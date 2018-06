Liebe Leserin, lieber Leser!

"Was hast du damals gemacht?" Diese Frage steht am Anfang einer Geschichte, die wir über mehrere Jahre hinweg recherchiert haben. Es ist die Frage eines Sohnes an seinen Vater, der für die Stasi gearbeitet hat. Was es für Familien bedeutet, sich mit diesem Teil der deutschen Vergangenheit auseinanderzusetzen, beschreiben die Autoren ab Seite 82.

STUDIEREN

Herein

Wohnen im College: Ein Zimmer in Oxford [Seite 3]

Fotostrecke

Mit Zunge: Gute Liebesfilme von Studenten [Seite 8]



Professoren und ihre Neurosen: Göttliche Atemzüge [Seite 17]

Kleiner Überblick: Wartesemester

Schriftliche Prüfung: Ausländische Abschlüsse

Egal, ich lass das jetzt so: Die Küchenleiste [Seite 17]

Flüchtlinge : Plötzlich ist Lampedusa ganz nah [Seite 18]

Sprechstunde

"Ich bin ein Feind des Fortschritts", sagt Niko Paech [Seite 24]

Archive: Die Schatzkammern der Hochschulen [Seite 26]

Fake-Diplom: Privatschulen tun so, als wären sie Unis [Seite 32]

Meinung

"Ich habe abgebrochen – und das ist gut so" [Seite 34]



Service

Masterstudium: Wie bekomme ich einen Platz? [Seite 36]

Ehemaligenverein

Charles Bukowski: Trinker und Schreiber [Seite 44]

ARBEITEN

Phänomene der Arbeitswelt: Die Weihnachtsfeier

Alles Elite: Die elitäre Textilreinigung

Ausgerechnet: Männer am Lenker [Seite 47]

Erst mal anpacken: Sie könnten einen Job machen, der zu ihrem Studium passt. Wollen sie aber nicht [Seite 48]

Das erste Mal

Einen Täter einschätzen: Ein Gutachter erzählt [Seite 54]

Schwerpunkt Pharma, Chemie, Medizin

Arme Schlucker: Niemand weiß, was in Ecstasy und Koks wirklich drin ist. Bis auf die Chemiker im Club [Seite 56]

Guter Stoff, böser Stoff: Was unterscheidet Drogen von Medikamenten? Ein Interview [Seite 60]

Berufseinstieg Pharma und Chemie: So klappt das! [Seite 62]

Ist das so?

"Wer für den Job brennt, ist erfolgreicher!" Der Neurochirurg Christoph Woernle bestreitet das [Seite 64]

LEBEN

Ausprobiert: Wie findet man neue Freunde?

Wer bin ich? "Ein undisziplinierter Mensch"

Mitbewohner des Monats: "Bianca backt Kuchen"

Dr. Sommer: Empört euch! [Seite 67]



Was ist Zuhause? Sechs Geschichten über nervige Heimreisen und schöne Weihnachtsfeiern [Seite 68]

Smartphones aus! Acht Spiele und Streiche gegen die allgegenwärtige Handysucht [Seite 78]

Kulturseite

Postmodern, postprivat, post-was? Eine Vokabelliste [Seite 80]

Friede statt Revolution: Ein Vater gesteht seinem Sohn, dass er für die Stasi gearbeitet hat [Seite 82]

Studenten als Spione: An West-Unis wurde gespitzelt [Seite 90]

In der Mensa mit

Ed Hardy: Der Erfinder der prolligen Tattoo-Shirts entpuppt sich als Gentleman und Intellektueller [Seite 92]

Liebes Tagebuch

1904: Ida entdeckt das wilde Studentenleben [Seite 97]

Übrigens

Schnitzeljagd : Wo am meisten paniert wird [Seite 98]

