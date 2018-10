Typ 1: Pflicht-Master

Vielen Bachelorabsolventen bleibt keine andere Wahl: Für ihren Weg in den Beruf ist der Master Pflicht. Etwa für alle, die Lehrer werden wollen. Vor dem zweijährigen Referendariat soll sie der Master bereits auf den Schulalltag vorbereiten. Studenten absolvieren in der Zeit diverse Praktika, ergänzen ihr Fachwissen durch Kenntnisse in Bildungswissenschaften oder Pädagogik und lernen in Didaktik-Seminaren, wie sie ihr Wissen an die Schüler weitergeben. Auch für eine Beamtenlaufbahn im höheren Dienst reicht ein Bachelorabschluss nicht aus. Der Master oder ein Staatsexamen ist Voraussetzung für den sogenannten zweijährigen Vorbereitungsdienst. Und auch einige Psychologie-Studenten kommen nicht um den zweiten Abschluss herum: Zum Psychotherapeuten kann nur ausgebildet werden, wer einen Master hat. Er bietet sich aber auch für diejenigen an, die sich spezialisieren wollen. Master gibt es etwa in Klinischer Psychologie, Wirtschaftspsychologie, Kognitionspsychologie und Sportpsychologie.

Typ 2: Forschungs-Master

Wer bereits im Bachelor gern wissenschaftlich gearbeitet hat, könnte sich für einen forschungsorientierten Master interessieren. Mit der Master-Wahl können eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden, und statt Multiple-Choice-Tests warten Theorien auf ihre Überprüfung. Mit Glück kann man bereits eigene Forschungsergebnisse in Fachzeitschriften veröffentlichen und sich so schon vor dem Abschluss einen Namen in der Wissenschaft erarbeiten. In den Naturwissenschaften ist ein Master fast immer die Regel. Schließlich ist das Studium von Beginn an auf eine Karriere in Wissenschaft und Forschung ausgerichtet. Aber auch für die anderen Fächer gilt in aller Regel: Wer promovieren möchte, braucht den Master. Geistes- und Sozialwissenschaftler können in breit angelegten Studiengängen Methoden und Theorien des Fachs vertiefen und sich gleichzeitig durch die Seminarwahl auf ein Themengebiet spezialisieren. Wer nach der Promotion in der Wirtschaft arbeiten möchte, sollte frühzeitig Kontakte außerhalb der Wissenschaft knüpfen.

Typ 3: Karriere-Master

Ein höheres Einstiegsgehalt, bessere Aufstiegschancen oder einschlägiges Spezialwissen sind gute Gründe dafür, sich für einen Master zu entscheiden. Wer schon weiß, dass er für eine Stelle in einem bestimmten Unternehmen den Abschluss braucht, macht ihn natürlich auch. Ingenieure sollten über einen Master nachdenken, weil für bestimmte Jobs spezielle Kenntnisse notwendig sind, zum Beispiel für Positionen in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Oftmals verlangen Unternehmen den höheren Abschluss für Führungsposten. Um sich verschiedene Karriereoptionen offenzuhalten und sich aktuellen Entwicklungen anpassen zu können, sollte der Master aber nicht zu eng gefasst sein. Für Geistes- und Sozialwissenschaftler kann sich eine Spezialisierung dagegen auszahlen: Weil der Bachelor nicht für einen bestimmten Beruf ausbildet, gibt es viele mögliche Arbeitsbereiche. Expertenwissen schärft das Profil und erweitert das allgemeine Grundlagenwissen aus dem Bachelorstudium.

Typ 4: Verlegenheits-Master

Wer das Studentenleben einfach viel zu kurz fand oder keine zündende Berufsidee hat, entscheidet sich leicht aus Verlegenheit für einen Master – vor allem dann, wenn auch noch alle Freunde weiterstudieren. Dabei gibt es zahlreiche Alternativen: zum Beispiel in ein fernes Land reisen oder ein Praktikum machen, neue Leute kennenlernen und gleichzeitig schon mal den Berufseinstieg vorbereiten. Besonders in kreativen Berufen oder im Bereich der Medien sind praktische Erfahrungen mehr wert als ein zweiter akademischer Grad. Wer dennoch an der Uni bleiben möchte, sollte das Beste daraus machen und etwas Neues entdecken: Man kann zum Beispiel in einer anderen Stadt studieren, eine andere Fachrichtung einschlagen oder die freie Zeit neben dem Studium nutzen, um in Nebenjobs oder Praktika die Arbeitswelt kennenzulernen. Das bringt im besten Fall nicht nur ein wenig Geld in die Kasse, sondern erhöht die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und zeigt Möglichkeiten auf, wo es nach dem Master hingehen kann.