"Nach dem Studium habe ich meinen Kopfjob gegen einen Knochenjob eingetauscht"

Richard Rudolf, 26, hat Mathe und Physik auf Lehramt studiert, arbeitet jetzt auf dem Bau

Es ist halb eins an einem Dienstagmittag im November, die letzte Ladung Beton ist glatt gestrichen, das Fundament muss jetzt nur noch trocknen. Richard Rudolf, 26, hat eine Stunde Pause. Er legt den Spachtel weg, zieht die Handschuhe aus, wischt sich über die Stirn und setzt sich auf einen Steinhaufen neben dem Dixi-Klo. Es ist einer der ersten richtig kalten Wintertage, es regnet ein bisschen, und der Wind ist eisig. Rudolf legt sich ein Sperrholzbrett unter den Po. "Das hilft gegen die Kälte", sagt er. Er öffnet seine Tupperdose, darin ist Reis vom Vortag mit Tomatensoße und Auberginen. An seinem Kapuzenpullover hängt Staub von der Baustelle, an seiner Jeans Dreck.

Die Vereinskneipe des Kleingartenvereins Nordstern in Leipzig-Mockau ist abgebrannt. Wo sie früher stand, mitten zwischen Holzlauben und Gartenzwergen, türmt sich jetzt ein Gerüst aus Stahlstreben. Schwarze Plastikplanen, Betonklötze und Holzlatten liegen herum. Udo Lindenberg singt aus dem Kofferradio, das irgendwo auf einem Gerüst liegt, "Ich mach mein Ding."

Rudolf und seine Kollegen bauen den Kleingärtnern eine neue Gaststätte. Das Dach soll noch fertig werden, bevor der erste Schnee fällt. Bisher steht nur das Fundament.

Eigentlich sollten Rudolfs Arbeitsgeräte nicht Betonmischer und Spachtel sein, sondern Tafel, Kreide und Taschenrechner. Im Juli dieses Jahres hat er sein Studium beendet, Mathe und Physik auf Lehramt an der Uni Leipzig. Kurze Zeit später bekam er einen Platz für ein Referendariat, am ersten November hätte es an einem Siegener Gymnasium begonnen. Aber Rudolf hat den Platz nicht angenommen. "Stattdessen beschloss ich, meinen Kopfjob erst mal gegen einen Knochenjob zu tauschen", sagt er. Er bewarb sich als Bauarbeiter bei einer kleinen Firma. 20 Stunden pro Woche verbringt er nun auf der Baustelle.

Dabei mag Rudolf den Lehrerberuf: Eigentlich hatte er ein normales Physikstudium begonnen. Aber er wechselte ins Lehramtsstudium, weil es ihm an der Uni so viel Spaß machte, seinen Kommilitonen den Stoff für die nächste Klausur zu erklären. Bevor er aber Lehrer wird, sagt Rudolf, muss er noch einmal irgendwas anderes machen. In den letzten Semestern dachte er nur noch von Deadline zu Deadline: die Klausurtermine, die Abgabe der Masterarbeit, die Bewerbungsfristen für das Referendariat. Wie das eben so ist. "Der Gedanke an die Deadlines hat mich irgendwann beherrscht", sagt er und schiebt sich einen Löffel Tomatenreis in den Mund. "Als wäre das das wichtigste Problem auf der ganzen Welt." Er ahnte: Im Referendariat würde es genau so weitergehen – und das wollte er auf keinen Fall.

Seine Schwester hat Rudolf dazu geraten, zwischendrin was anderes zu machen. Sie findet es mutig, dass er gerade nicht das macht, was alle von ihm erwarten. Sein Vater hat noch immer wenig Verständnis für seine Entscheidung. "Der sieht es eben ökonomisch", sagt Rudolf. Auf dem Bau verdient er zehn Euro die Stunde, als studierter Vertretungs- oder Nachhilfelehrer bekäme er leicht doppelt so viel. Aber darum geht es ihm momentan auch gar nicht.

"Ich muss jetzt den Kopf freikriegen. Nur dann kann ich motiviert mein Referendariat anfangen, und das ist wichtig, um ein guter Lehrer zu werden", sagt er. Für kommendes Jahr hat er sich erneut um einen Platz an einer Schule beworben. Erst aber will er die Kleingartenkneipe fertig bauen. Rudolf steckt sich die letzte Gabel Tomatenreis in den Mund, geht zurück zum Fundament und streift die Arbeitshandschuhe über.



Benedikt Peters