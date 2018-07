Wir in der Piratenpartei wurden oft als chaotisch bezeichnet. Auf unseren ersten Parteitagen wollten manche Mitglieder über jedes Wort im Parteiprogramm diskutieren. Das war ganz schlimm. Ich bin damals eingetreten, weil es die meisten Piraten ablehnten, sich als "links" oder "rechts" einzuordnen.



Heute, fünf Jahre später, gibt es bei uns immer noch kein Links oder Rechts. Das Parteiengesetz schreibt uns aber Strukturen vor, etwa einen Vorsitzenden und einen Schatzmeister. Ich finde das nicht schlecht.

Kristos Thingilouthis Kristos Thingilouthis, 40, leitet seit Oktober als Landesvorsitzender die Piratenpartei in Hessen. Vorher war er bereits Vizevorsitzender. Sein Landesverband hat 1900 Mitglieder.

Hierarchien sind etwas Positives: Ich verbinde damit das Ideal, dass der Verantwortliche den Kopf hinhält, wenn etwas schiefgeht. Ein Dax-Unternehmen mit mehreren Tausend Mitarbeitern funktioniert nicht ohne bestimmte Zuständigkeiten. Unsere Autoindustrie ist mit steilen Hierarchien erfolgreich. Jede Firma hat einen Chef, der oben steht, und Auszubildende, die unten stehen. Das ist nicht demokratisch, hilft aber allen.

Dieser Text stammt aus dem ZEIT Campus Magazin 2/14. Klicken Sie auf das Bild, um auf die Seite des Magazins zu gelangen.

Klar, wir würden als Partei gegen die Wand fahren, wenn wir in der Parteispitze die Basis immer raushalten würden, etwa bei Grundsatzentscheidungen. Aber im Tagesgeschäft kann man nicht dauernd alle Mitglieder befragen. Als bekannt wurde, dass CDU und Grüne in Hessen regieren werden, habe ich rasch reagiert und schrieb an die Medien, was uns daran nicht gefällt.



Hätte ich erst die Mitglieder einbezogen, wäre eine Woche vergangen, und keine Sau hätte sich mehr für unsere Meinung interessiert. Diskussionen benötigen einen Moderator, der das Wort erteilt, bevor man sprechen kann, sonst geht es durcheinander. Auch im Wahlkampf müssen Aufgaben klar verteilt sein, damit die Wähler unsere Botschaften verstehen. Ich glaube, dass wir in fünf Jahren in der Piratenpartei noch mehr Ordnung haben werden. Denn je erfolgreicher man ist, desto schneller muss man arbeiten – das erfordert Hierarchien.