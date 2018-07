"Irgendwann dachte ich: Da stimmt was nicht"

Gesa Mara Falkenburg, 34, war Beraterin bei Roland Berger. Dann schmiss sie hin – und wurde Skilehrerin

ZEIT Campus: Sie haben als Beraterin viel Geld verdient. Warum haben Sie gekündigt?



Gesa Mara Falkenburg: Das Beraterleben passte nicht zu mir. Ich wollte auch mal mit Freunden unter der Woche zum Sport oder ins Kino. Stattdessen bin ich durch die Welt gereist. Für ein paar Monate habe ich ein Projekt in den USA und Kanada betreut. Ansonsten war ich viel in Europa unterwegs und nur an den Wochenenden in Berlin. Auf Partys fragten alte Freunde und Bekannte: "Was machst du denn hier?" Ich sagte: "Ähm, ich wohne hier." Und dachte: Irgendwas stimmt nicht, wenn die glauben, ich sei aus Berlin weggezogen.

ZEIT Campus: Aber es hat Sie ja niemand gezwungen, zu einer Beratungsfirma zu gehen.

Falkenburg: Ich bin Wirtschaftsingenieurin und habe meine Diplomarbeit in einer Unternehmensberatung geschrieben. Damals dachte ich, dass es auch beruflich dort weitergehen müsste. Mein Studium war sehr leistungsorientiert, und wenn man zu den Guten gehörte, war es normal, einen Job zu wählen, in dem man viel arbeitet. Die Leute in meinem Umfeld haben mir das so vorgelebt, und ich habe es mitgemacht.

ZEIT Campus: Woran haben Sie gemerkt, dass es Zeit ist, Ihren Job aufzugeben?

Falkenburg: Erst habe ich es gar nicht gemerkt, obwohl es immer wieder Punkte gab, an denen ich sehr erschöpft war. Das war ein bisschen, wie im falschen Leben zu stecken, aber nicht zu wissen, welches das richtige ist.

ZEIT Campus: Und dann?

Falkenburg: Habe ich mich erst einmal in die Promotion geflüchtet. Meine Professoren hatten mir schon im Studium dazu geraten, und in der Beraterbranche ist es üblich, dass man eine Pause für die Doktorarbeit einlegen kann, um danach zurückzukommen. Nur hat es mir auch nicht geholfen, mich mit meinen Büchern in die Bibliothek zu verkriechen, denn nach kurzer Zeit riefen die ersten Kontakte aus meinen Beraternetzwerken an, um mich als Freelancer für ihre Projekte zu engagieren. Ich habe also weiterhin viel gearbeitet.

ZEIT Campus: Wann hat es Ihnen endgültig gereicht?

Falkenburg: Das war kein bestimmter Zeitpunkt, es wurde mir eher schleichend klar. Irgendwann wusste ich, dass ich was ändern muss. Aber beim Gedanken daran, mich irgendwo zu bewerben und wieder in ein normales Angestelltenverhältnis zu rutschen, hat es mich geschüttelt: Da bekommst du im besten Fall 30 Tage Urlaub und musst dann auch noch nett fragen, wann du ihn nehmen darfst. Ich fahre Ski, seit ich ein Kind bin. Im Sommer 2012 habe ich mich dann einfach mal erkundigt, was ich brauchen würde, um Skilehrerin zu werden. Im Winter darauf stand ich in Lech am Arlberg auf den Skiern und gab meinen ersten Skikurs.

ZEIT Campus: Wie hat sich das angefühlt? Wie Schluss machen?

Falkenburg: Eher wie neu anfangen. Schluss machen ist ja immer mit einer gewissen Melancholie verbunden, man ist traurig und weint auch ein bisschen. Es war eher so, als hätte ich einen alten Schwarm wiedergetroffen. Nach dem Abi hatte ich beim Deutschen Skiverband schon meinen Übungsleiter gemacht. Ich wollte damals während der Semesterferien Schulklassen unterrichten. Während des Studiums hat es nie geklappt, weil mir immer wieder Klausuren dazwischenkamen. Ich war trotzdem mehrmals pro Saison in den Bergen. Auch als Beraterin bin ich für Wochenendtrips in die Berge gefahren, wenn ich Aufträge in Skigebieten hatte, in München, Zürich oder im Norden der USA.

ZEIT Campus: Vermissen Sie das Geld?

Falkenburg: Ich habe heute weniger, ganz klar. Früher habe ich 80.000 bis 100.000 Euro im Jahr verdient, jetzt komme ich auf bis zu 40.000 Euro im Jahr. Viele Berater lassen sich vom Geld locken, kaufen sich eine Wohnung, ein großes Auto und immer neue elektronische Gadgets. Bei mir hat das nicht gezogen. Ich habe meine Ausgaben nie in die Höhe getrieben. Ich gehe heute nicht gerade in die teuersten Restaurants, aber ich vermisse nichts.

ZEIT Campus: Was haben Sie, was Sie früher nicht hatten?

Falkenburg: Gute Laune und ein relativ freies Leben. Wenn mich die Vorfreude auf den Pulverschnee durchströmt, fühle ich mich wie ein kleines Kind. Und es ist ein unglaubliches Erfolgsgefühl, wenn ich den Kindern den Spaß am Skifahren vermitteln und den Erwachsenen die Angst davor nehmen kann. Im Winter habe ich die Berge, im Sommer arbeite ich freiberuflich in Berlin. Und meine alten Freunde rufen wieder an, wenn sie ein Bier trinken gehen wollen.