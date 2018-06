JA

"Ich wollte während meiner Promotion erste Schritte ins Berufsleben machen, genauer: in die Wirtschaft. Deshalb schreibe ich meine Dissertation im Rahmen einer Forschungsarbeit für SAP, die größte europäische Firma für Unternehmens-Software. Mit einem Kollegen entwickle ich dort ein Programm zur Social-Media-Analyse. Unter anderem kann es Internetblogs finden, lesen, abspeichern und dann den Inhalt auswerten. Wenn ein Unternehmen wissen will, welche Resonanz sein Produkt bekommt, liefert unsere Software detaillierte Informationen, wer wann was darüber geschrieben hat und ob das positiv oder negativ war.

Während ich daran arbeite, hängt meine Dissertation wie ein Damoklesschwert über mir. Anderthalb Jahre bin ich jetzt dabei und habe bis zur Abgabe noch viel vor mir. Allerdings ist die Arbeit bei SAP gerade spannender und macht viel Spaß. Das Projektthema ist aktuell und hat eine große Nachfrage. Wir fahren für SAP auf Messen nach Indien, China und in die USA, stellen das Projekt vor und überlegen mit SAP, wie wir es an den Kunden bringen können. Zwischendurch kommen Leute ins Institut, denen wir alles erklären, auch Sigmar Gabriel stand auf der Gästeliste. Das frisst alles Zeit.

Patrick Hennig 26, promoviert im IT-Bereich am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam in Kooperation mit einem Software-Unternehmen.

Ich gehe morgens um sieben ins Büro, arbeite oft abends noch zu Hause und manchmal die Nacht durch. Trotzdem habe ich dann oft nicht an der Dissertation gearbeitet. Wie ich vorankomme, bespreche ich nicht mit der Firma, sondern mit meinem Doktorvater am Hasso-Plattner-Institut. Mein Thema – Trenderkennung in Social Media – ist aber verwandt mit dem SAP-Projekt. Das kann ich nur empfehlen, wenn man in der Wirtschaft promoviert. So kann man aus der Arbeit im Unternehmen Ergebnisse für die eigene Dissertation ziehen. Beides gleichzeitig ist sonst schwer zu schaffen.

Dieser Text stammt aus dem ZEIT Campus Magazin 4/14, das am Kiosk erhältlich ist.

Ich promoviere zwar mit einer Doppelbelastung. Aber ich würde es immer wieder so machen und nicht mit einem Doktoranden, der nur an der Universität ist, tauschen wollen – dann lieber gar nicht promovieren. Ich möchte Abwechslung haben und etwas entwickeln, das anwendungsbezogen ist.

Vielleicht erhöht das auch meine Chancen, falls ich mich nach der Promotion in der Wirtschaft, beispielsweise bei SAP, bewerben sollte. Schon jetzt lerne ich die verschiedenen Abteilungen und wichtige Leute kennen. Selbst beim Vorstand sind mein Kollege und ich mit unserm Projekt bekannt. Das ist toll, erhöht aber auch den Druck, das gut zu machen und erfolgreich umzusetzen. Dafür muss die Dissertation gerade ein bisschen warten."