Bis ins Mittelalter hinein war die Wissenschaft eine ziemlich harmlose Angelegenheit: Ein paar wenige Gelehrte widmeten sich dem Studium der Natur und des Menschen, die gesellschaftlichen Folgen ihrer Arbeit blieben überschaubar. Zu Beginn der Neuzeit änderte sich das grundlegend: Die moderne Naturwissenschaft, angeführt von Galilei, Descartes und Newton, trat ihren Siegeszug an – und mit ihr eine Idee, die heute längst ein Gemeinplatz ist: Wissen ist Macht. Wer die Naturgesetze kennt, kann zuverlässige Vorhersagen treffen, er kann Technologien entwickeln, die die Welt verändern, er kann Einfluss nehmen auf Staat und Gesellschaft. Und die Mächtigen wussten diese Erkenntnis zu benutzen.

In der frühen Neuzeit holten sich die Fürsten berühmte Wissenschaftler an ihre Höfe, um ihr Prestige zu mehren. Im Preußen des 19. Jahrhunderts spannte der König die Hochschulen ein, um die Verwaltungselite auszubilden: Durch wissenschaftliche Schulung sollten die Beamten lernen, selbstständig Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen.

Im 20. Jahrhundert starben in den Schützengräben Tausende Soldaten durch Giftgas, das in den Laboren von Forschungsinstituten und Universitäten entwickelt worden war. Der Zweite Weltkrieg fand durch angewandte Wissenschaft sein Ende: durch die Atombombe. Die neue Waffentechnik war kein Zufallsprodukt, sondern im Auftrag der Regierung entwickelt worden. In den Jahren nach dem Krieg wurden Forscher für das Wettrüsten zwischen USA und Sowjetunion eingespannt – und für den Wettlauf ins All. Wissenschaft ist immer auch politisch – wenn sie nicht aufpasst, wird sie von der Politik verschluckt.

Heute ist die akademische Freiheit in vielen Ländern ein anerkanntes Prinzip. In Deutschland ist sie sogar im Grundgesetz festgeschrieben: "Forschung und Lehre sind frei", steht in Artikel fünf, Absatz drei. Geschützt ist demnach alles, was als "ernsthafter planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit" gelten kann, so hat es das Bundesverfassungsgericht mal formuliert. Klingt eindeutig – doch die Realität ist kompliziert: Die Wissenschaftler an Universitäten und Forschungsinstituten müssen viele Interessen miteinander versöhnen: Sie sollen frei nach Erkenntnis streben, aber ihr Wissen soll möglichst direkt der Gesellschaft dienen. Sie müssen Politiker und Wirtschaftslenker davon überzeugen, Milliarden in die Forschung zu investieren – ohne sich vereinnahmen zu lassen.