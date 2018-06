Liebe Leserin, lieber Leser!

Wie fällt man eine gute Entscheidung? Münze werfen, Pro-und-Contra-Liste schreiben, schlaue Bücher lesen? In unserer Titelgeschichte geben wir eine andere Empfehlung: Einfach machen. Unser Redakteur Oskar Piegsa hat eine Kampfschrift verfasst gegen die Qual der Wahl. Viel Spaß beim Lesen!

Herzlich, Simon Kerbusk, Chefredakteur

STUDIEREN

Herein



Training daheim: Eine Fitness-WG in Braunschweig [Seite 3]

Leserforum & Impressum [Seite 6]

Fotostrecke

Allein zu zweit: Andrew Lyman zeigt Paare [Seite 8]

Professoren und ihre Neurosen: Versäumnisse



Nachgefragt: Untermiete? Easy!

Was ist dran? Mehr Stipendien für Studenten

Egal, ich lass das jetzt so: Kaffee vom Bügeleisen [Seite 15]



Was soll ich tun? Wer länger nachdenkt, trifft die besseren Entscheidungen? Quatsch! [Seite 16]



Sprechstunde

"Ich will nicht in meiner Rolle verschwinden", sagt Sonia Sotomayor, Richterin am Supreme Court [Seite 22]



Diesmal in Frankfurt (Oder): Bleiben oder pendeln? [Seite 24]



Zurück auf null: Drei Ex-Studenten erzählen [Seite 26]



Service

Stipendien: Worauf kommt es bei der Bewerbung an? [Seite 32]



Ehemaligenverein

Katharine Hepburn: Erst schüchtern, dann ein Star [Seite 38]



ARBEITEN

Phänomene der Arbeitswelt: Tränen und Alkohol



Alles Elite: Der Elite-Friseur

Ausgerechnet: Zu wenig Professoren

Kleiner Überblick: My-Start-ups [Seite 41]



Was ist Arbeit wert? Gibt es für jeden Nebenjob den Mindestlohn? Was verdient man im Praktikum? Ist es fair, dass Ingenieure mehr Geld bekommen als Geisteswissenschaftler? 22 Fragen und Antworten [Seite 42]



Schwerpunkt Berater



Der Shitstormer: Der Berater Christian Scherg hilft Firmen, wenn sie in der Krise sind – und Menschen wie der ehemaligen First Lady Bettina Wulff, die gegen Internet-Gerüchte über sie kämpft [Seite 48]



Wer berät wen? Sechs Jobs für Berater [Seite 52]



Das erste Mal

Als Kriegsfotograf im Irak: Christoph Bangert erzählt von seinem ersten Einsatz [Seite 56]



LEBEN

Ausprobiert: Dating-Apps [Seite 61]



Mitbewohner des Monats: " Du erklärst uns das Leben"

Wer bin ich? "I get sick of myself"

Dr. Sommer: Ohne Plan [Seite 61]



Darko & Scum: Sie sind beste Freunde, als Punks rebellieren sie gegen die Diktatur in Burma. Dann verändert sich das Land [Seite 62]



Die Drogendenker: Bekannt sind sie für ihren klaren Kopf – dabei waren sie gerne mal breit: Philosophen und ihre Lieblingsdrogen [Seite 72]



Kultur

Open Air: Welche Kopfhörer sind am besten? [Seite 74]



Meinung

Ist es okay, in armen Ländern Urlaub zu machen? Ein Pro und Contra [Seite 76]



In der Mensa mit

Friedrich Liechtenstein: Der Mann aus der Edeka- Werbung spricht über Armut und späten Ruhm [Seite 78]



Übrigens

Remmidemmi: Plätze im Lautstärke-Check [Seite 82]



ZEIT Campus Artikel online lesen

ZEIT Campus im Abonnement