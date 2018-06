Muss rein

Korrekte Daten: Bei Studiengängen im Ausland oder mit internationalem Bezug die Telefonnummer unbedingt mit der deutschen Vorwahl +49 angeben. Am besten doppelt prüfen, ob sie auch stimmt.

Studienleistungen: Sie sind für die Masterbewerbung am wichtigsten. Studienschwerpunkte mit Spiegelstrichen auflisten und bisherige Durchschnittsnote nennen.

Praktikum: Wichtig ist nicht nur, wo man das Praktikum gemacht hat und wie lange, sondern auch, welche Aufgaben man dabei erfüllt hat: Getränkeautomaten gebaut, Werbeslogans entwickelt oder Veranstaltungen moderiert. Bei jedem Praktikum die drei wichtigsten Leistungen auflisten.

Dieser Text stammt aus dem ZEIT Campus Ratgeber, der am Kiosk erhältlich ist. Klicken Sie auf das Bild, um auf die Seite des Magazins zu gelangen.

Fremdsprachen: Alle Kenntnisse nennen – auch wenn sie für das Masterstudium nicht gefordert sind. Nicht nur aufführen, dass man die Sprache kann, sondern auch wie gut. Verweise auf Sprachtests sind ideal. Ansonsten schreiben: Grundkenntnisse, gute oder sehr gute Kenntnisse. Nicht übertreiben, aber auch kein Understatement – für eine richtige Einschätzung am besten den Sprachlehrer fragen.

Engagement: Eine Rubrik, die immer wichtiger wird und die man daher auf jeden Fall einbauen sollte. Darunter fallen zum Beispiel sportliche oder musische Erfolge, Stipendien, Arbeit in der Fachschaft und Ehrenämter wie Fußballtrainer oder Pate von Erasmus-Studenten.

Unterschrift: Den Lebenslauf muss man unterschreiben, und zwar möglichst leserlich. Den Namen noch einmal unter die Unterschrift zu drucken ist zu förmlich.

Lebenslauf Vorlage Information Eine Vorlage für einen internationalen Lebenslauf, mit dem man sich zum Beispiel bewerben kann, wenn man in ein anderes EU-Land will, findet man unter https://www.europass-info.de

Kann rein

Foto: Ein Bild muss man nicht beilegen, besser ist es trotzdem. Beim Fototermin sollte man gepflegt aussehen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, etwas anzuziehen, in dem man sich wohlfühlt, und das Foto von einem guten Fotografen machen zu lassen, auch wenn es etwas teurer ist. Formatvorschriften gibt es nicht, das klassische Passfotoformat geht immer, querformatige 4 : 3-Bilder sind im Trend. Wichtig: Bei Bewerbungen mit der Post muss man seinen Namen auf die Rückseite des Fotos schreiben für den Fall, dass es abfällt.

Abiturnote: Wenn die Note beim Abitur nicht so gut war, kann man sie weglassen und nur "Abitur am Kepler-Gymnasium in Tübingen" schreiben, besser ist es aber, wenn man die Note nennt.

Andere Schriftarten: Die Standardschrift Times New Roman ist eine gute Wahl, weil sie lesbarer und seriöser ist als ihre Konkurrentin Arial. Wer mag, kann auch etwas anderes ausprobieren, zum Beispiel die Schrift Cambria. Sie ist nicht so verbreitet wie Times New Roman, aber trotzdem sehr gut zu lesen. Im gesamten Lebenslauf sollte man auf jeden Fall nur eine Schriftart verwenden. Sie darf nicht kleiner sein als 10 Punkt und nicht größer als 12 Punkt.

Hobbys: Afrikanisch kochen, twittern, Eisstockschießen – Interessen machen Bewerber menschlich, müssen aber ausgefallen sein oder zum Masterstudiengang passen, damit es sich lohnt, sie aufzuführen. Romane lesen, ins Kino gehen oder Fußballspielen kann man weglassen.