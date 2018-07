"Mit einem Minijob verdiene ich 450 Euro im Monat. Für das Studium habe ich mir einen Laptop gekauft. Für Lehrbücher und Kopien gebe ich im Semester 150 Euro aus"

Der Minijob bleibt bei der Steuererklärung außen vor, weil der Arbeitgeber alle Abgaben leistet. Steuerlich betrachtet, hat der Student also keine Einnahmen, aber viele Ausgaben. Es lohnt sich, alle Belege der Ausgaben zu sammeln, die für das Studium entstanden sind: Überweisungsbelege für die Zahlung der Studiengebühren, Fahrtkosten, die zum Ort des Praktikums angefallen sind, Kaufbelege von Büchern und Copyshop-Quittungen. Diese Kosten kann man in einer Verlustfeststellung noch während des Studiums in der Steuererklärung geltend machen, um sie von späteren Einnahmen abzusetzen. Um einen Minijob zu bekommen, sollte man beim Arbeitgeber nachfragen. Manche Hiwis haben an derselben Uni unterschiedliche Verträge: als Minijobber oder auf Lohnsteuerkarte.

"Meine Eltern zahlen mir monatlich 400 Euro. Weil das Geld nicht ausreicht, verdiene ich als Hiwi monatlich 450 Euro auf Lohnsteuerkarte dazu"

Die 400 Euro der Eltern fallen steuerlich nicht ins Gewicht. Grundsätzlich sollte man teure Anschaffungen für das Studium selbst zahlen. Wenn die Eltern einem den teuren Laptop zu Weihnachten schenken oder den Semesterbeitrag überweisen, lässt sich das schwer beim Finanzamt nachweisen, weil das Geld ja nicht vom eigenen Konto abging. Wer dennoch auf Lohnsteuerkarte arbeitet, sollte nicht nur automatisch einbehaltene Steuern zurückfordern, sondern auch seine Studienkosten auflisten. Sie werden in der Steuererklärung des Studienjahres geltend gemacht – über den Verlustvortrag wirken sie sich später aus.

"Ich arbeite neben dem Studium als freiberufliche Journalistin. Für meinen Master muss ich jedes Semester hohe Studiengebühren bezahlen"

Freiberufler müssen grundsätzlich bis zum 31. Mai im Folgejahr eine Steuererklärung einreichen. Wer zum Beispiel 2.000 Euro im Jahr verdient, aber Studienkosten von 5.000 Euro hat, sollte die Verluste in der Steuererklärung des Folgejahres geltend machen. Somit kann er in Zukunft Steuern sparen. Verdient man dagegen 8.000 Euro, übersteigen die Einnahmen die Ausgaben, dann wird es kompliziert. In diesem Fall bringt es vermutlich steuerlich nichts, jeden Beleg für geringe Ausgaben aufzuheben, weil durch die Einnahmen die Ausgaben abgedeckt werden. Hat man aber schon einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, sollten die Studienausgaben vermerkt und die Belege aufgehoben werden. Man kann die Steuererklärung beim Berufseinstieg für das ganze Studium rückwirkend auf einmal machen. Hier sollte man aber auf die Verjährung achten. Wer 10.000 Euro im Jahr verdient, muss Steuern zahlen, weil er das steuerfreie Existenzminimum von 8.354 Euro überschreitet. Hier mindern die Ausgaben direkt die zu zahlenden Steuern.