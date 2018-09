Marian Wilde, 24, stand früher oft vor schweren Entscheidungen

"Mit 14 habe ich bei meinem Vater ein Buch über Ökonomen wie Smith oder Keynes gefunden. Das hat mich interessiert. Ich bin auf ein Wirtschaftsgymnasium gewechselt und hatte schon im Abi BWL. Die Entscheidung für eine Studienstadt war schwierig: Mein Zeugnis war sehr gut, ich hatte überall Zusagen. Ich habe mich für Frankfurt entschieden: Schon früh konnte ich so nah bei den Akteuren der Finanzbranche sein. An der Uni haben sich ständig große Investmentbanken vorgestellt, um uns ihre Arbeit schmackhaft zu machen. Danach wollte ich einen Master machen. Die Entscheidung war wiederum schwer, jetzt mache ich einen Doppelmaster: Finance in Köln und European Business in Belgien. Dann will ich im Bereich Wagniskapital arbeiten und Start-ups bei der Finanzierung unterstützen. Das heißt zu Beginn: 80 bis 100 Stunden pro Woche. Im Praktikum bei einer Beratung habe ich gemerkt, dass man sich daran gewöhnt. Zweifel habe ich, wenn ich nachts meine Freundin anrufe, die sich weit entfernt schlafen legt. Seit dem Abi führen wir eine Fernbeziehung."

Robert Knaak, 26, hat erst spät gemerkt, was er vom Leben will

Dieser Text stammt aus dem ZEIT Campus Magazin 1/15, das am Kiosk erhältlich ist.

"Musik und Motorräder fand ich spannend, alles andere nicht so. Auf dem Gymnasium hatte ich so schlechte Noten, dass ich zur Realschule wechseln musste. Das machte es nicht besser: Mit meinem Abschlusszeugnis wollte mich keine Ausbildungsstelle haben. Nur B.Braun, eine Firma für Medizintechnik, schrieb mich auf ihre Warteliste. Dann der Anruf: Ich könne den Ausbildungsplatz als Fachkraft für Lagerlogistik annehmen. Ich habe Ja gesagt, mit dem Geld konnte ich endlich meinen Führerschein bezahlen. Nach der Ausbildung wurde ich übernommen, habe mich weitergebildet und zusätzliche Aufgaben übernommen. An der Volkshochschule habe ich einen Ausbilderschein gemacht, um mich um die Azubis zu kümmern. Zufrieden war ich aber noch nicht. Ich wollte nicht nur Gabelstapler fahren und Verpackungsstraßen organisieren. Eines Abends saß ich mit meiner Mutter in der Küche, sie erzählte, dass sie unglücklich mit ihrem Job als Kassiererin ist. Auch mir fiel auf, dass ich noch weiter will. Wir machten einen Plan: Sie hat mit 43 eine Ausbildung zur Optikerin angefangen und ich den staatlich geprüften Betriebswirt. Das war eine harte Zeit: Um 6 Uhr musste ich aufstehen, von 7 bis 16 Uhr arbeiten, dann bin ich in die Abendschule gefahren, oft auch samstags. Dazu: lernen, Klausurvorbereitung, Abschlussarbeit. In der Zeit sind Freundschaften zerbrochen, meine Beziehungen litten – aber ich hatte mein Ziel vor Augen. Heute habe ich den Abschluss und werde in der Firma eine neue Stelle antreten. Ich führe an zwei Standorten das sogenannte Lean Management ein, damit Prozesse kundenorientierter und effizienter werden. Aber mir ist das noch nicht genug: Im nächsten Jahr fange ich einen Bachelor in BWL an."

Protokolle: Konrad Daubek