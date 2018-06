Ein Jurastudent schreibt Klausuren für seine Kommilitonen – und nimmt 300 Euro für eine bestandene Prüfung. Hier erzählt er seine Geschichte

Im Prüfungssaal setze ich mich auf den Platz neben meinem Auftraggeber, damit wir den Klausurbogen tauschen können und ich die Antworten für ihn schreiben kann. Ich bin ganz ruhig – was soll mir schon passieren? Dann entdecke ich einen Bekannten unter den Aufpassern, einen älteren Studenten, den ich aus mehreren Vorlesungen und von Treffen mit Kommilitonen kenne. Wie soll ich dem erklären, dass ich in einer Klausur des Grundstudiums sitze? Ich vergrabe meinen Kopf in den Händen, starre aufs Blatt und denke über Ausflüchte nach, falls er mich anspricht.

Ich studiere Jura an der Universität Hamburg – und schreibe Klausuren für meine Kommilitonen. Große Hemmungen habe ich dabei nicht. Ich riskiere nicht viel. Jede Uni kontrolliert ihre Prüfungen anders, aber die Vorsichtsmaßnahmen lassen sich umgehen. Oft herrscht bei der Abgabe der Klausuren im Prüfungssaal so ein Tumult, dass nicht auffällt, wenn man die Arbeit eines anderen einreicht. Noch leichter ist es, wenn man Freunde hat, die mitspielen. Oder wegschauen.

Mein Bekannter kommt durch die Stuhlreihen auf mich zu, immer näher. Seine Aufgabe ist es, Betrüger zu erwischen – Leute wie mich. Noch drei Reihen, noch zwei Reihen, noch eine Reihe, dann geht er einfach an mir vorbei. Wenn ich heute, einige Jahre später, darüber nachdenke, bin ich mir sicher: Er hat mich erkannt und trotzdem nichts gesagt.

Damals habe ich noch nicht einmal Geld für die Klausur bekommen: Ich wollte einfach einen Kumpel durch seine Prüfungsphase boxen. Ein paarmal haben wir das so gemacht. Dann rief ein Fremder auf meinem Handy an. Ob ich ihm helfen könne? Er würde mich gut dafür bezahlen. Ich sagte zu, ohne zu zögern. Von da an lief alles wie von selbst. Von Zeit zu Zeit meldet sich ein neuer Interessent bei mir. Klausuren zu schreiben wurde zu einem Nebenjob für mich. 300 Euro pro Prüfung zahlen sie mir, 150 Euro vor Antritt und noch einmal 150, wenn ich die Klausur für sie bestanden habe.

Seit ich beinahe erwischt worden wäre, bin ich vorsichtiger geworden und schreibe die Klausuren nicht mehr zusammen mit den anderen, sondern in einer Bibliothek gegenüber vom Hörsaal. Dort gibt es Ruheräume, die für Studenten reserviert sind, denen die Lesesäle zu laut sind. In einem sitze ich und warte, dass mir der Kunde ein Foto der Klausurfragen auf mein Handy schickt. Dass hier einer auf mich aufmerksam wird, ist unwahrscheinlich. Und falls doch: Ich bin gut darin, andere zu beschwatzen. Letztes Jahr im Sommer meldete sich sogar einer aus einer anderen Stadt. Fünf Klausuren sollte ich für ihn bestehen, in Strafrecht, Zivilrecht und öffentlichem Recht. Es war ein 22-Jähriger, der mich in einem fetten Geländewagen vom Bahnhof abholte. Beim Einlass an seiner Uni zeigte ich den Prüfungsaufsehern einfach den Personalausweis meines Kunden. Der Unterschied fiel niemandem auf. Braune Augen, braune Haut – ich glaube, für die sehen wir dunklen Typen alle gleich aus.