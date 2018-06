Am 6. August 1945 besucht Margaret Roberts gerade ihre Schwester, als sie im Radio hört, dass die Amerikaner eine Atombombe über der japanischen Stadt Hiroshima abgeworfen haben. 92.000 Menschen sterben sofort, die meisten davon sind Zivilisten. Margaret ist 19 Jahre alt, Chemiestudentin und weiß, was die Atombombe anrichtet: Der Blitz der Explosion lässt die Menschen erblinden, die Hitze ihre Körper verdampfen, die Druckwelle begräbt sie in den Trümmern ihrer Häuser, das Land bleibt noch lange radioaktiv verstrahlt. Trotzdem ist Margaret überzeugt: Der Einsatz der Bombe war richtig, denn er verhindert Opfer unter den Alliierten. Für ihre Härte wird sie später, als Premierministerin, berühmt – und berüchtigt.

Margaret Hilda Roberts kommt am 13. Oktober 1925 in Grantham zur Welt, in der Wohnung über dem Lebensmittelladen ihrer Eltern. Es gibt kein Bad und kein fließendes Wasser, das Geld ist knapp. Trotzdem sparen die Roberts, damit Margaret als Erste aus der Familie studieren kann. An einem nebligen Oktobertag 1943 kommt sie nach Oxford. Für Naturwissenschaften hat die Uni den besten Ruf, das ist Margaret wichtig. Sie will ihren Eltern zeigen, dass deren Geld gut investiert ist. Auf dem europäischen Festland tobt der Zweite Weltkrieg, und auch die Studenten in Oxford spüren das: Alltägliche Dinge sind rationiert – den Tee gibt es nur ohne Zucker, und die Lehrer kontrollieren, wie viel warmes Wasser jeder verbraucht. In den Seminaren sitzen fast nur Frauen, bis auf ein paar alte und kranke Männer. Die Jungen und Gesunden sind an die Front geschickt worden, in den Kampf gegen die Deutschen und gegen die Japaner.

Margaret verbringt ihre Abende allein im Labor. Sie ist eine gute Studentin, aber keine herausragende. Das will sie auch gar nicht sein. Obwohl sie erst viele Jahre später beschließt, Politikerin zu werden, weiß sie schon jetzt: Als Chemikerin will sie nicht arbeiten. Abbrechen kommt aber auch nicht infrage. "Der größte Dienst, den man als Student seinem Land erbringen kann – egal, ob zu Kriegs- oder Friedenszeit –, ist, effektiv und hart zu studieren und nicht davon zu träumen, was man sonst noch unternehmen könnte", schreibt sie.

Dieser Text stammt aus dem ZEIT Campus Magazin 1/15, das am Kiosk erhältlich ist.

Schon in ihrem ersten Jahr an der Uni tritt sie der konservativen Studentenvereinigung bei. Sie wird Sekretärin, Schatzmeisterin und schließlich Präsidentin – die zweite Frau in diesem Amt, die der Club bis dahin hatte. Die meisten Studenten in Oxford teilen in dieser Zeit die sozialistischen Ideen der britischen Arbeiterbewegung. Margaret hasst den Sozialismus. Sie findet, er müsse bekämpft werden, "durch Nötigung, konfiszierende Besteuerung, Nationalisierung und repressive Gesetze". Als Premierministerin wird sie genau das umsetzen. Noch lachen ihre Kommilitonen sie für ihre Überzeugungen aus. Eine erinnert sich an Margaret als "einsames Mädchen, das immer so gesprochen hat, als käme sie gerade aus einem Rhetorikseminar". Margaret macht es nichts aus. Im Gegenteil, der Widerspruch bestärkt sie. Als Premierministerin wird sie später gefragt werden, woher sie die Stärke nehme, mit der sie umstrittene Gesetze durchsetzt. Und sie wird antworten, das habe sie in Oxford gelernt.