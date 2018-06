Kaum etwas im Studium kostet so viel Kraft wie der Kampf mit der Bürokratie. Vier Geschichten – und was man tun kann

"Ob ich krank genug war, entschied das Prüfungsamt, dabei lag ich im Krankenhaus"

Mindestens bis Freitag sollte Malte Petermann* im Krankenhaus bleiben – sein Blutdruck war zu hoch. Keine Chance, die Klausur in Innere Medizin am Donnerstag mitzuschreiben. Allerdings reicht an der Uni Freiburg ein Attest als Entschuldigung nicht aus. Der Arzt muss ein spezielles Formular der Uni ausfüllen, darin alle Symptome detailliert beschreiben. "Ob ich krank genug war, entschied das Prüfungsamt, dabei lag ich im Krankenhaus", sagt Petermann. Seine Symptome gingen die Uni nichts an, findet er. Außerdem würden dort viele Studenten arbeiten, alle könnten die Details seiner Krankheit erfahren. Aber Petermann hatte keine Wahl: Will er entschuldigt fehlen, muss er den Arzt von seiner Schweigepflicht entbinden. Und falls die Uni vermutet, der hätte ihm ein "Gefälligkeitsattest" ausgestellt, kann sie ein Attest von einem zweiten Arzt einfordern. Dabei gehe es nicht darum, mutwillig bürokratische Hürden aufzustellen, so der Uni-Pressesprecher, sondern um Chancengleichheit. Wie aufwendig eine Krankmeldung ist, wusste Petermann. Auch, dass ein Attest spätestens am Klausurdatum ausgestellt werden und drei Werktage danach beim Prüfungsamt sein muss – sonst fällt man durch. Darum rief er einen Freund an, der musste ihm das Formular ins Krankenhaus bringen. Gut für seinen hohen Blutdruck war das sicher nicht.

"Mein Dozent war weg, ohne seine Unterschrift bekam ich keine Punkte"

Dieser Text stammt aus dem ZEIT Campus Magazin 2/15, das am Kiosk erhältlich ist.

Fast 20 E-Mails schrieb Anna Rößler für eine einzige Unterschrift. Sie studiert Sozialwissenschaften an der Universität Hannover. Während an vielen Hochschulen bestandene Kurse inzwischen digital verbucht werden, braucht Rößler für jede einzelne Leistung einen schriftlichen Nachweis vom Dozenten. In einem Semester wählte sie ein Seminar über Rassismus, ging regelmäßig hin, schrieb ein sieben Seiten langes Essay und reichte es pünktlich beim Prüfungsamt ein. "Aber nach den Semesterferien war mein Dozent verschwunden, und ohne seine Unterschrift bekam ich keine Creditpoints." Sie fand heraus: Sein Vertrag war nur befristet gewesen, jetzt war sein Büro neu besetzt. Auch auf E-Mails reagierte er nicht mehr. Über ein halbes Jahr lang schickte Anna Rößler ihm immer wieder Nachrichten – ohne Erfolg. Die Pressesprecherin der Uni erklärt, wenn ein Dozent nicht erreichbar sei, hätten die Fakultäten Mechanismen entwickelt, Leistungen trotzdem zu verbuchen. Anna Rößler ging schließlich zu ihrem Studienkoordinator. Doch der sagte ihr, er dürfe nur die Teilnahme am Kurs bestätigen, nicht aber die Prüfungsleistung. Dafür gab es aber weniger Punkte. Besonders problematisch: Rößler brauchte den Schein für das Bafög-Amt. Denn das zahlt nur, wenn man pro Semester genug Creditpoints nachweisen kann. Zum Glück hatte Anna Rößler freiwillig einen Kurs aus einem späteren Semester vorgezogen, den akzeptierte das Bafög-Amt als Ausgleich für die fehlende Leistung. Auf ihre Punkte wartet Rößler allerdings immer noch – mittlerweile schon ein Jahr lang.