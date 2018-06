Ich stehe im düsteren Keller des Mailänder Naturkundemuseums und halte einen Dinosaurierknochen in den Händen. Er kommt mir bekannt vor: Es ist der Querschnitt eines Dornfortsatzes, einer Verlängerung am Rückenwirbel. Rote, violette und gelbe Sedimentreste haften an ihm. Genau so einen Knochen habe ich schon einmal gesehen. Nur wo?

In Mailand recherchiere ich für meine Doktorarbeit. Kollegen zeigen mir Teile des Skeletts eines großen Raubsauriers, zu denen der rote, krustige Knochen gehört. Sie sagen, er könne von einem Spinosaurus stammen. Aber das können wir nur vermuten – wir wissen noch zu wenig über diesen Dinosaurier. Der deutsche Paläontologe Ernst Stromer von Reichenbach war vor hundert Jahren der Erste, der Überreste eines Spinosaurus fand, doch seine Sammlung wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Ernst Stromer von Reichenbach ist mein Vorbild. Nach meinem Abitur in Berlin habe ich Paläontologie in Bristol studiert. Jetzt forsche ich zum kreidezeitlichen Afrika, so wie er.

Ich grabe dort, wo heute die Sahara liegt. Hier gab es vor 95 Millionen Jahren ein riesiges Flusssystem mit Dinosauriern, Krokodilen und Schildkröten. Es reichte von Ägypten bis in die Grenzregion zwischen Algerien und Marokko. Was die Forschung über vergangene Erdzeitalter angeht, ist Afrika ein weißer Fleck. Die meisten Wissenschaftler graben in Amerika oder China – auch weil die Arbeit dort leichter ist. In der Sahara gibt es Sandstürme, Schlangen, Skorpione und Räuber. Bei unseren Expeditionen versuchen wir, zwischen den Dünen zu kampieren, um nicht entdeckt zu werden. Wenn wir Fossilien finden, müssen wir sie unbeschadet durch die Wüste zur Universität transportieren. Gerade bei großen Knochen ist das schwierig. In den USA werden solche Funde manchmal mit dem Hubschrauber ausgeflogen. Wir gipsen die Fossilien ein, damit sie geschützt sind, und fahren sie mit dem Auto weg.

Trotz aller Schwierigkeiten ist die Sahara für mich ein magischer Ort. Die meisten Funde dort werden nicht von Wissenschaftlern, sondern von Laien gemacht. Sie verkaufen die Fossilien an Museen und Sammlungen. Einige verdienen sich so ihren Lebensunterhalt. Als meine Kollegen im Naturkundemuseum erzählen, dass auch diese Knochen von einem marokkanischen Sammler entdeckt wurden, macht es bei mir klick. Natürlich! Marokko! Vor fünf Jahren machten wir nach einer Expedition in die marokkanische Wüste Halt in der Stadt Erfoud. Dort kam ein Mann mit einem Pappkarton voller Fossilien auf uns zu. Darunter war auch ein großer Knochen mit bunten Sedimentresten. Ich konnte ihn damals nicht wirklich identifizieren. Trotzdem kauften mein Kollege Samir Zouhri und ich die Fossilien für die Universität Casablanca.