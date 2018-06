Draußen: richtig fieser Regen. Aus dem Regen kommt: Rocko Schamoni, 48. Mit tief ins Gesicht gezogener roter Mütze, Mantel und schweren Lederstiefeln betritt er die Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Statt Wetterfloskel: Ist es in der Mensa nicht zu voll zum Reden? Wir suchen einen abgelegenen Raum. Schamoni, der sich auch mal Roddy Dangerblood, Bims Brohm und IBM Citystar nannte, gehört in Hamburg zu den ganz großen Künstlern (Pudel Club!). Anderswo ist er eher ein Geheimtipp, bekannt durch seinen Debütroman "Dorfpunks" und den Film "Fraktus", den er mit dem Humorkollektiv Studio Braun drehte. Was kaum einer weiß: Er hat Depressionen. Rocko Schamoni macht Musik und Theater, kandidierte als Abgeordneter für Die Partei und war schon auf der Titelseite der "Bravo". Und hat Malerei studiert – ohne Abitur.

ZEIT Campus: Herr Schamoni, Sie haben ja schon viel gemacht. Aber warum haben Sie mit 17 Jahren ausgerechnet eine Töpferausbildung angefangen?

Rocko Schamoni: Ich bin vom Gymnasium abgegangen, habe dann die Realschule abgebrochen und kam ins Jugendaufbauwerk der Heilsarmee Plön. Da lernen schwer erziehbare Jugendliche so was wie Friseur, Gärtner, Koch. Das habe ich auch abgebrochen. Ich wollte einfach rumhängen und Musik machen. Meine Eltern haben aber darauf bestanden, dass ich irgendwas lerne – und beim Arbeitsamt gab es nur diese verfickte Töpferlehre im Angebot.

ZEIT Campus: So schlimm?

Schamoni: Ich habe Vasen getöpfert, Aschenbecher, Enten, Igel, Klingelschilder, alles, was richtig öde ist. Meine Chefin kam um zehn Uhr, hat mir etwas gezeigt und ist wieder gegangen. Ich saß da also drei Jahre lang allein in dieser Werkstatt, das war wie Isolationshaft. Aber es war das Erste, was ich in meinem Leben abgeschlossen habe.

ZEIT Campus: Danach sind Sie aus dem Städtchen Lütjenburg nach Hamburg gezogen.

Schamoni: Und dann fing alles an, was ich wollte.

ZEIT Campus: Ihr Studium?

Schamoni: Nein. Ich wollte mit allem, was schulisch ist, nichts mehr zu tun haben, ich wollte keine Abhängigkeitsverhältnisse. Deshalb bin ich sofort abgetaucht in die Welt des Rock. Viele von meinen Freunden waren schon hier und hatten Bands, zum Beispiel die Goldenen Zitronen. Das war dann das Beet, in dem ich mich selbst anpflanzen durfte.

ZEIT Campus: Sie sind mit der Musikerin Bernadette La Hengst in eine WG im Schanzenviertel gezogen, ein Haus weiter haben Sie den Pudel Club gegründet. Wie das?

Schamoni: In dem Haus war eine Kneipe, die meistens geschlossen hatte. Ich habe die Vermieter nach dem Schlüssel gefragt. Offiziell, um da mein Fahrrad abzustellen. Stattdessen haben wir in dem Laden Partys gefeiert und Konzerte gemacht. Nach einem halben Jahr hatten wir kein Wasser mehr und keinen Strom, weil das Haus abgerissen werden sollte. Da haben wir Leitungen aus der WG runtergelegt und den Pudel aus dem vierten Stock mit Energie und Pisswasser versorgt.

ZEIT Campus: Später haben Sie den Pudel Club am Hamburger Hafen wiedereröffnet, heute ist er deutschlandweit bekannt.