Studiengebühren, Miete, Flug: Wie teuer ein Auslandssemester wird, hängt von vielen Dingen ab. Fünf Fragen, die man unbedingt beachten sollte

Gibt es Studiengebühren?

Wie viel man fürs Studium im Ausland zahlt, kommt auf das Land und die jeweilige Hochschule an. In Frankreich und Skandinavien gibt es keine Studiengebühren, in Spanien sind sie mit 700 bis 1.400 Euro pro Jahr recht niedrig. Am teuersten ist das Studium in Amerika und in Australien. Dort zahlt man im Schnitt zwischen 11.000 und 17.000 Euro pro Jahr. In Australien müssen ausländische Studenten sogar mehr bezahlen als Einheimische. Innerhalb der EU sind solche Unterschiede verboten.

Wer gar keine Studiengebühren zahlen will, geht am besten an eine Partner-Uni der eigenen Hochschule oder bewirbt sich für ein Kooperationsprogramm wie Erasmus+. Da spart man nebenbei auch viel Aufwand bei der Organisation. Unabhängig davon verlangen viele Unis im Ausland zusätzlich einen Semesterbeitrag für die Verwaltung. Der kostet jedoch meist nicht mehr als 100 Euro.

Was kostet die Reise?

Je nachdem, wo ein Studienort liegt und wie leicht man ihn erreicht, steigen die Reisekosten. Und wer anfällig für Heimweh ist, braucht vielleicht sogar mehr als einen Hin- und Rückflug. "Viele wollen auch zu Weihnachten nach Hause, das muss man einkalkulieren", sagt Jutta Schmid vom International Office an der Uni Bochum. Bezahlen muss man in vielen Ländern außerhalb der EU auch für ein Visum. Das braucht man zum Beispiel für Amerika, Kanada, Australien oder Indien. Ein Studentenvisum für Amerika kostet beispielsweise 160 Dollar. Ob man ein Visum braucht und wie teuer es ist, erfährt man auf der Website der Botschaften.

Auslandssemester Finanzierung Infobox Wie zahle ich das? Auch wer keine reichen Eltern hat oder große Ersparnisse, kann im Ausland studieren. Diese Quellen helfen bei der Finanzierung. Auslandsbafög Jeder, der für mindestens sechs Monate in einem anderen Land studiert, kann Auslandsbafög beantragen. In der EU und der Schweiz für das komplette Studium, außerhalb meist nur für zwei Semester. Wie viel Geld man bekommt, hängt vom Zielland und dem Einkommen der Eltern ab. Auch wer in Deutschland kein Bafög bekommt, kann sich bewerben. Im Ausland gelten andere Voraussetzungen. Studiengebühren für ein Jahr und bis zu 4.600 Euro werden in der Regel vom Bafög-Amt übernommen. Zurückzahlen muss man sie nicht. Auch für die Reisekosten gibt es eine Pauschale bis zu 500 Euro. Wer außerhalb der EU studiert, bekommt einen Zuschlag zur Krankenversicherung. Beantragen muss man das Auslandsbafög mindestens sechs Monate bevor es losgeht. Zuständig ist nicht das eigene Studentenwerk, sondern je nach Land ein anderes Amt. Welches, findet man auf der Website des Bildungsministeriums heraus. Erasmus-Programm Mit dem Erasmus-Programm wird ein Studium ab drei Monaten in den EU-Ländern, der Türkei, Island, Liechtenstein und Norwegen gefördert. Erasmus-Studenten bekommen bis zu 500 Euro pro Monat und eine Reisekostenpauschale. Das Geld verteilt die Hochschule, darum ist der Betrag überall verschieden. Auf das Auslandsbafög wird das Erasmus-Stipendium nicht angerechnet – das kann man zusätzlich in voller Höhe bekommen. Übrigens: Seit 2014 kann sich jeder, der schon im Bachelor Geld vom Erasmus-Programm bekommen hat, im Master noch mal bewerben. Manche Universitäten haben auch eigene Programme, die unabhängig vom Erasmus organisiert sind. Am besten bei der Studienberatung nachfragen. Stipendium Der beste Ansprechpartner für Stipendien ist der DAAD. Mit dem Promos-Stipendium fördert er Auslandssemester von bis zu sechs Monaten. 300 Euro bekommt man in der Regel monatlich, je nachdem, in welches Land man geht. Außerdem zahlt der DAAD einen Pauschalbetrag für die Reisekosten. Die Bewerbung läuft über die Heimatuni. Andere Stipendien des DAAD findet man in einer Datenbank auf der Website, sortiert nach Fächern und Region. Anders als beim Promos-Stipendium muss man sich für die meisten Stipendien direkt beim DAAD bewerben. Eine Kommission prüft dann die Bewerber in einem Interview. "Wichtig ist eine gute Begründung, warum man ins Ausland will", sagt Alexander Haridi vom DAAD. Ein Stipendium nur für die USA vergibt die Fulbright-Kommission. Sie zahlt 34.500 US-Dollar pro Jahr und Extrageld für Reisekosten und Versicherung. Noch mehr Stipendien findet man auf stiftungsindex.de oder auf stipendienlotse.de Kredit Wer kein Stipendium oder Bafög bekommt, kann sein Auslandssemester auch mit einem Kredit finanzieren. Zum Beispiel von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die staatliche Bank fördert Studenten mit 100 bis 650 Euro monatlich, und die Zinsen sind überschaubar. Raten und Fristen für die Rückzahlung stehen auch schon vorher fest. Da verliert man nicht so schnell den Überblick über die Kosten.

Wie hoch ist die Miete?

Ist man angekommen, geht häufig das meiste Geld im Monat für die Miete drauf. Wie viel, hängt vom Ort ab, in dem man studiert. "Großstädte sind teurer als kleine, Paris kostet mehr als Toulouse", sagt Jutta Schmid von der Uni Bochum. "Wenn das Budget knapp ist, sollte man in eine kleinere Stadt gehen."

Dieser Text stammt aus dem ZEIT Campus Magazin 3/15, das am Kiosk erhältlich ist.

Bevor man sich für eine Stadt entscheidet, kann man die Mietspiegel der verschiedenen Orte vergleichen. Zum Beispiel auf der Website des Deutschen Akademischen Austauschdienstes: Unter "Länderinformationen" das jeweilige Land anklicken und bei "Leben vor Ort" die durchschnittlichen Mietkosten erfahren.

Zimmer in Studentenwohnheimen sind oft billiger. Ob noch ein Platz frei ist, kann man beim internationalen Büro der Auslands-Uni nachfragen – am besten ein paar Monate vor Semesterbeginn. Wichtig: Das Geld für die Kaution nicht vergessen. Meist werden gleich am Anfang mehrere Hundert Euro fällig.