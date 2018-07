An einem Donnerstagmorgen im Juni steht ein Juniorprofessor vor einem Stapel Pappkartons in seinem Institutsbüro und staunt. "Ah", sagt der Juniorprofessor, nachdem er den ersten Karton so vorsichtig geöffnet hat, als seien Dinosaurierknochen darin oder antike Vasen, "Biohazard 4!" Er kramt durch die Kiste, Zeitungspapier raschelt. "Baldur’s Gate, Wahnsinn", sagt er. "Unglaubliche Dinge tun sich hier auf!"

Martin Roth 32, ist Juniorprofessor an der Uni Leipzig - und plant eine Sammlung Tausender Games.

Martin Roth – Kurzarmhemd, Wuschelhaar, Nerd-Brille – ist seit Anfang des Jahres Juniorprofessor für Japanologie an der Uni Leipzig. Roth ist Experte für digitale Medien. Seine Doktorarbeit schrieb er über japanische Games und europäische Philosophie: Hannah Arendt, Giorgio Agamben, Metal Gear Solid, so was. Jetzt hat er etwas Großes vor an der Uni Leipzig, vielleicht sogar etwas Größenwahnsinniges, und dieses Etwas steht, verpackt in 54 Kartons, zwischen Topfpflanzen und Bücherregalen in seinem Büro.

Ein Gremium namens Cero, das in Japan für die Alterseinstufung von Videospielen zuständig ist, hat der Uni Leipzig sein Archiv mit Games der letzten zehn Jahre geschenkt. Rund 4.500 Konsolenspiele, Zustand: wie neu, fein säuberlich verpackt in Pappkartons und Zeitungspapier. "Wir planen eine der größten Sammlungen japanischer Videospiele in der Welt", sagt Martin Roth.

Hochschulen sammeln Bücher, das geht schon ewig so. An der Uni Leipzig wurde die Bibliothek im Jahr 1543 gegründet. Über die folgenden Jahrhunderte häufte sie Millionen von Büchern an, außerdem Zeitschriften, mittelalterliche Handschriften und Papyrusrollen. Inzwischen gehen zwei Drittel ihres Erwerbungsetats in die Lizenzierung digitaler Medien, sagt der Bibliothekar Jens Lazarus. 4500 Videospiele für die Nutzer der Uni-Bibliothek bereitzustellen sei trotzdem eine neue Herausforderung. "Vor zwei, drei Jahren hätte ich die Hände gehoben und gerufen: Bitte nicht!", sagt er.

Dieser Text stammt aus dem ZEIT Campus Magazin 5/15, das am Kiosk erhältlich ist.

Computerspiele waren längst ein Millionenmarkt, technische Innovationstreiber und Teil der Mainstream-Kultur, da wurden sie an den Unis noch vorrangig als Problem behandelt. Psychologen untersuchten, ob Spiele süchtig oder gewalttätig machen. Kulturlobbyisten schrieben Texte mit Titeln wie Es gibt kein Recht auf Schund – Killerspiele sind keine Kultur.

"Die Epochen der Kulturgeschichte kann man nur verstehen, wenn man ihre Medien kennt", sagt der Medienkulturhistoriker Heinz Hiebler, der an der Uni Hamburg lehrt. "Doch was erhalten wird und was nicht, ist eine Frage der Wertschätzung, der Machtverhältnisse und manchmal sogar des Zufalls."

Schon beim Film war das so. 1895 zahlten die Gäste eines Berliner Theaters zum ersten Mal Eintritt, um die Projektion bewegter Bilder zu sehen: die Erfindung des Kinos. Trotzdem dauerte es rund 50 Jahre, bis in Deutschland wissenschaftliche Filmarchive anfingen, diesen Teil der Geschichte zu erhalten. Da hatten zwei Weltkriege bereits viele private Sammlungen vernichtet. Dass die Filmstudios alte Kopien zerstörten, um unerlaubte Vorführungen zu verhindern, machte es nicht besser.

Heute gelten 80 Prozent aller Stummfilme als unwiederbringlich verloren. Der erste deutsche Propagandafilm: verschollen. Das Frühwerk des späteren Hollywood-Regisseurs Friedrich W. Murnau: verschollen. Komödien, Dokus, Horrorfilme: verschollen, verschollen, verschollen.

Inzwischen sind sich viele Leute einig, dass diese Versäumnisse im Zeitalter der digitalen Medien nicht wiederholt werden sollen. "Videospiele sind ein Kulturgut", heißt es beim Deutschen Kulturrat, dem Dachverband der Orchester, Theater und anderer kultureller Institutionen. Sogar die Bundesregierung sieht das so. "Digitale Spiele prägen den Alltag vieler, insbesondere jüngerer Menschen in unserem Land", steht in ihrem Koalitionsvertrag. "Wir wollen zudem das digitale Spiel für nachfolgende Generationen erhalten."

Weil bislang aber kaum jemand Spiele in Uni-Bibliotheken für nötig hielt, gibt es nur wenige Erfahrungen, wie das gelingen könnte. Das bekommen Jens Lazarus und sein Team von der Uni-Bibliothek Leipzig zu spüren. "Wir stellen uns gerade viele Fragen", sagt Lazarus.