In vier Schritten zum passenden Master

1. Überblick verschaffen

Fast 8.000 verschiedene Masterprogramme werden an deutschen Hochschulen angeboten, dazu kommen Tausende Studiengänge an ausländischen Universitäten. Wer da nicht den Überblick verlieren will, sollte seine Suche eingrenzen. Dabei hilft zum Beispiel die Studiengangssuche der ZEIT. Hier kann man sich Masterprogramme nach Fachrichtung, Studienort oder Abschluss anzeigen lassen und auch nach Teilzeit-, Vollzeit- oder berufsbegleitenden Mastern suchen. Mehr als 25.000 Masterprogramme aus dem In- und Ausland werden auf der Internetseite masterportal.eu aufgelistet. Wer lieber direkt mit Studienberatern oder Vertretern der Universitäten sprechen möchte, könnte auf eine der Master-Messen gehen, die regelmäßig in größeren Städten angeboten werden. Messetermine sind zu finden: master-and-more.de. Auch bei den Lehrbeauftragten kann man sich umhören: Hat man beispielsweise einen guten Draht zu seiner Professorin aus dem Bachelorstudium, kann man sie fragen, welchen Master sie empfehlen würde. Sie kennt sich im Fachbereich aus und weiß mitunter, welches Programm einen guten Ruf hat. Auch unter Freunden und Kommilitonen kann man sich umhören.

2. Details prüfen

Hat man eine Auswahl an interessanten Studiengängen gefunden, kann man sich über die Internetauftritte der Hochschulen genauer über die Programme informieren. Am besten liest man sich die Studienordnung und den Modulplan des Masters durch, um einschätzen zu können, ob er inhaltlich zu den eigenen Vorstellungen passt. Ein Blick auf die Lehrveranstaltungen im laufenden Semester erklärt oft, was die schwammig formulierten Modulbezeichnungen zu bedeuten haben. Aus den Titeln für konkrete Seminare und Vorlesungen wird man eher schlau. Außerdem erfährt man die Namen der Dozenten und Professoren, die einem gegenübersitzen könnten. Ein Blick auf die Profilseiten der Lehrkräfte verrät, zu welchen Themen sie forschen und wie aktuell ihre letzten wissenschaftlichen Publikationen sind. Nicht vergessen: Einen Blick auf die Zugangsvoraussetzungen werfen. Wer die nicht erfüllt, bekommt keinen Masterplatz. Außer einem passenden Bachelorabschluss können das zum Beispiel Sprachzertifikate, Eingangstests oder eine festgelegte Anzahl an Credit Points in einem bestimmten Fach sein.

3. Sich beraten lassen

Auch wenn ein Master inhaltlich überzeugt, gibt es Rahmenbedingungen für das Studium, die wichtig sein können: Wie viele Studenten werden pro Semester zugelassen? Wie sieht die Betreuung aus? Kann man ein Auslandssemester einplanen, ohne damit die Regelstudienzeit zu überschreiten? Wie sind die Jobaussichten? Mit solchen Fragen wendet man sich am besten an die Studienfachberatung des jeweiligen Instituts. Sie kennen den Studiengang genau und können auch einschätzen, welche beruflichen Chancen er bietet. Auch Studenten, die den Master gerade studieren oder schon fertig sind, wissen gut Bescheid. Sie sind die beste Quelle für Geheimtipps: Welcher Dozent hält die besten Vorlesungen? Bei wem machen die Seminare Spaß? Kontakt zu den aktuellen Masterstudenten und Alumnis bekommt man entweder über die Sekretariate der Studiengänge oder über Soziale Netzwerke. Viele Masterprogramme haben zum Beispiel eine eigene Gruppe auf Facebook. Auch die Hochschulteams der Agentur für Arbeit können Informationen zu Zulassungschancen und zum Arbeitsmarkt geben.

4. Hinfahren

Nichts geht über die eigene Erfahrung. Bevor man sich an einer neuen Hochschule einschreibt, sollte man unbedingt einmal hinfahren und ein bisschen Campusluft schnuppern. Man kann sich das Institut ansehen, das den Master anbietet, sich probehalber in eine Vorlesung setzen und vielleicht auch mit Dozenten und Studenten sprechen. Viele Hochschulen bieten spezielle Infotage mit Führungen und Vorträgen an – oder einen Tag der Offenen Tür. Und wenn man schon mal vor Ort ist, kann man auch gleich testen, wie das Essen in der Mensa schmeckt, wie lange man braucht, um vom Campus in die Innenstadt zu kommen und wo man abends gut ausgehen kann. Auch das spielt schließlich eine Rolle, wenn man beschließt, für zwei Jahre in eine neue Stadt zu ziehen.