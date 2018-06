Was man bis 30 alles so getan haben sollte … Unsere Autorin will erwachsen werden – und fängt mit einer Mikrowellenhaube an.

Niemand liebt einen so wie die eigenen Eltern, und niemand kann einem so sehr den Tag versauen. Zum Beispiel meine Mutter, die anruft um zu fragen, was ich mir zum 30. Geburtstag wünsche.

"Aber der ist doch erst in neun Monaten", sage ich.



"Das wäre genau genug Zeit, um noch ein Kind zu bekommen. Ein Haus zu bauen und einen Baum zu pflanzen kriegst du vor dem Dreißigsten wohl nicht mehr hin. Also wenn es dein eigener Baum sein sollte."



"Das mit Haus-Baum-Kind haben sich Menschen vor Jahrhunderten ausgedacht! Damals waren sie mit 40 tot. Ich habe noch Zeit."

"Du hast noch nicht mal einen Staubsauger."

Meine Mutter ist in der Sowjetunion groß geworden und hat eine etwas andere Vorstellung von der Lebensgeschwindigkeit: Als sie so alt war wie ich hatte sie eine zwölfjährige Tochter, und genauso lange einen festen Arbeitsplatz. Ihre Meinung zum Thema Alter lässt sich am besten mit einer Songzeile des Rappers Marteria zusammenfassen: "Man ist nicht so alt wie man sich fühlt, sondern so alt wie man alt ist."

Ich lebe nicht in der Sowjetunion, sondern in einer Welt, in der Mittvierziger mit Longboards zur Arbeit fahren und von allen Seiten propagiert wird, dass das Alter nur eine Zahl im Pass ist. Aber auch bei meiner alterslosen Umgebung kommt angesichts des 30. Geburtstags oft der Kassensturz des bisherigen Lebens. Bei mir ist das seit dem Anruf meiner Mutter nicht anders.

Auf meiner Habenseite steht: Ich habe einen Job, der mein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung mit meinem Bedürfnis nach Essen vereint.



Soll: Ich trage bei seiner Ausführung meistens Pyjama.

Haben: Ich bezahle meine Rechnungen und meine Miete selbst.

Soll: Manchmal nicht pünktlich.



Haben: Ich besitze, anders als meine Mutter glaubt, einen Staubsauger.



Soll: Er funktioniert nicht.



Unterm Strich bleibt: Ich bin kein Härtefall.



Aber noch vor zehn Jahren habe ich selbst geglaubt, heute viel weiter zu sein als ich es bin. Mit festem Arbeitsplatz und klarem Lebensplan und einem Haushalt, in dem man aus dem Stand Pasta selbst machen oder ein Schnitzel kochen könnte.



Käse-Pesto-Ketchup-Sandwich

Die Realität sieht anders aus. Ich habe weder eine Nudelmaschine noch einen Schnitzelhammer. Meine Küchenausstattung ist eher zufällig bestückt aus Überresten ehemaliger WGs und gebrauchten Gegenständen meiner Eltern. Und der letzte Lebensmitteleinkauf liegt schon ein Weilchen zurück. Das einzige, was ich gerade aus dem Stand kochen kann, ist ein Käse-Pesto-Ketchup-Sandwich. Ich schiebe es in die Mikrowelle und fange an zu googeln.

Ich fange gleich hier an.

Neben zig Anleitungen zum Erwachsenwerden (Verantwortung übernehmen! Klopapier im Zehnerpack und nicht beim Späti kaufen!) finde ich mindestens genauso viele Artikel, die den Erwachsenseinmangel in Deutschland beklagen: Die jungen – beziehungsweise nicht mehr ganz so jungen – Menschen befinden sich länger in der Ausbildung als früher und ziehen immer später von zu Hause aus. Ähnlich verhält es sich mit Heiraten und Familiegründen.



Mehrere Artikel zitieren Psychologen, die sagen, dass nicht nur Lebensjahre, sondern vor allem solche Entwicklungsschritte zur Reifung beitragen. Soll heißen: Wer reif sein will, muss selbst etwas dafür tun.



Arriviert heißt angekommen

Ich habe mich so festgelesen, dass mein Brot zu lange in der Mikrowelle bleibt. Das Pesto und das Ketchup verteilen sich über deren Wände. Beim Schrubben habe ich eine Idee: Ich fange gleich hier an. Ich bestelle eine Mikrowellenglocke – diese Plastikkappe, mit der vorausschauende Menschen ihr Essen abdecken, anstatt das Tomatensoßenmassaker danach zu beklagen. Ein Gegenstand, den ich bisher für übermäßig arriviert hielt. Tanten besitzen Mikrowellenglocken, perfekte Hausfrauen aus der Brigitte. Wo eine Mikrowellenglocke ist, sind teure Weingläser nicht weit.

Anderseits, warum eigentlich nicht? Nicht nur WGs, die ihren Gästen Getränke in Blumentöpfen servieren, feiern rauschende Partys. Für das Euphorielevel ist der Inhalt der Gläser ohnehin entscheidender als das, woraus getrunken wird.



Und arriviert heißt auch angekommen. In einer Wohnung, die kein Provisorium ist. Sondern mehr als vier Wände, die vorübergehend den Inhalt von einem Dutzend Umzugskartons beinhalten. Eine Mikrowellenglocke sagt auch: Hier bin ich nicht nur auf dem Sprung.