Heidi Klum nennt erwachsene Frauen so und auch ich schreibe in Mails: Hallo hier ist Wlada, das Mädchen von der Party. Bin ich 10 oder was? Warum wir uns verniedlichen.

Voriges Wochenende lernte ich auf einer Party eine Journalistin kennen. Wir fanden heraus, dass wir beide Kurzgeschichten schreiben, und sie bot an, unsere Arbeiten auszutauschen. "Hier spricht Wlada, das Mädchen von der Party", schrieb ich ein paar Tage später, "anbei meine Kurzgeschichten". Dann noch eine drollige Schlussfloskel, wie sie unter Jungjournalisten üblich ist, zack, abgeschickt.



Als ich die E-Mail noch einmal durchlas, stutzte ich. Warum habe ich "Mädchen" geschrieben? Bin ich 10, oder was?

Eigentlich ärgert es mich, wenn ausgewachsene Frauen von Fremden als Mädchen bezeichnet werden. Wenn Heidi Klum die GNTM-Kandidatinnen penetrant "Määdels" nennt. Oder wenn ein jovialer Kellner eine Frauenrunde jenseits der Fünfunddreißig "na, was wollt ihr Mädels?" fragt, als würden sie gleich Milch mit Honig bestellen. Bestimmt meint es niemand böse.



Trotzdem bedeutet Mädchen auch: süß, unbedarft, unreif. Keine meiner Freundinnen will eigentlich so sein. Aber viele, mich inklusive, sprechen von sich selbst öfter im Diminutiv. Männer scheint dieses Phänomen etwas weniger zu betreffen. Wobei: Auch Kerle mit ergrauenden bis keinen Haaren verabreden sich zum "Jungsabend" um "Boys will be boys"-Quatsch zu machen.

Vielleicht hängt das alles damit zusammen, dass der Übergang von Jungs und Mädels zu Männern und Frauen nicht mehr so genau definiert ist. Noch vor hundert Jahren wäre alles klar gewesen: Man war Kind, dann war man ein Erwachsener (und mit 29 hätte ich 1916 schon knapp zwei Drittel meiner durchschnittlichen Lebenserwartung hinter mir).



Dann quetschte sich der "Teenager" zwischen die beiden Lebensphasen. Dieser Begriff kam um 1935 in den USA auf – unter anderem deshalb, weil die Konsumgesellschaft die Heranwachsenden für sich als Zielgruppe entdeckt hatte. Denn zum ersten Mal gab es eine große Gruppe junger Menschen, die nicht gleich nach (oder sogar während) der Kindheit arbeiten musste.



Ach, ich bin noch recht neu in der Welt.

Inzwischen ist ein weiterer Entwicklungsabschnitt dazugekommen. Anfang der nuller Jahre prägte der US-amerikanische Psychologe Jeffrey Jensen Arnett den Begriff "emerging adulthood". Aus Jugendlichen werden demnach erst mal "heraufkommende" Erwachsene – Erwachsene in der Mache sozusagen.



Seitdem sprechen immer mehr Psychologen von einer Phase der verlängerten Adoleszenz, die auch mal bis 35 dauern kann. Den Grund dafür sehen sie darin, dass es heutzutage länger dauert, bis junge Menschen Verpflichtungen haben und Verantwortung übernehmen.

Wlada wird erwachsen Die Kolumne Was ist Erwachsensein und wie kommt man dahin? Und warum dauerts in Deutschland eigentlich so lang? Der 30. Geburtstag unserer Autorin Wlada Kolosowa naht und sie hat sich vorgenommen, die To-do-Liste fürs Erwachsensein Folge für Folge abzuarbeiten.



Alle Folgen gibt es hier.

Natürlich finde ich es super, dass ich nicht so früh malochen musste wie ein Arbeiterkind in 1916. Anderseits erwische ich mich oft dabei, mich auf meinem Jugendbonus auszuruhen. Es ist einfach bequemer sich hinter "Ach, ich bin bin noch recht neu in der Welt" zu verstecken. Fehler wiegen nicht so schwer, man genießt eine Art Welpenschutz. Gutes Beispiel dafür ist die zelebrierte Serie Girls, in der Mittzwanzigerinnen versuchen, sich im Leben zurechtzufinden. Sie sind selbstfixiert, verzogen und können die Konsequenzen ihres Tuns nicht tragen. Aber man verzeiht es ihnen. Sie sind keine Frauen, sondern eben Girls.



Vielleicht ist der Welpenschutz der Grund, warum mir "Mädchen" manchmal leichter von der Zunge geht. Ein Mädchen, die ihre Kurzgeschichten einem kritischen Auge unterzieht, macht sich weniger angreifbar als eine Frau. Wird aber auch nicht ganz ernst genommen. Deswegen: Die Selbstverniedlichung muss ein Ende haben. Ab heute bin ich eine Frau.