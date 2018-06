Judith nimmt sich zu wenig Zeit, Patrick hat schon in Semester drei Angst vor dem Ende und Max ist froh, nicht zugenommen zu haben. Sechs Studenten über sechs Semester

Was hast du erst im vergangenen Semester herausgefunden?

Max Brinkler, 22, studiert Forstwirtschaften in Dresden. © privat

1. Semester: Max Brinkler, 22, studiert Forstwirtschaften in Dresden

In meinem Studiengang studieren wir zwar alle das gleiche, aber das heißt noch lange nicht, dass wir auch derselben Meinung sind. Die eine Hälfte will Förster werden, die andere will genau das Gegenteil: sich gegen die Försterei einsetzen und die Jagd verbieten.

2. Semester: Judith Henke, 20, studiert American Studies und Filmwissenschaft in Mainz

Am meisten habe ich menschlich gelernt: In der Schule war es bei uns sehr familiär, hier an der Uni ist man nur eine Matrikelnummer. Und das hat mich ins echte Leben hineingeworfen: Plötzlich musste ich klarkommen, ohne jeden Tag zu hören, was für eine talentierte Schülerin ich doch bin. Außerdem habe ich herausgefunden, dass mir das wissenschaftliche Denken nicht liegt – ich fühle mich viel wohler, wenn ich Sachen gleich in die Praxis umsetzen kann.

3. Semester: Patrick Vogel, 23, studiert Kunst, Musik und Medien in Magdeburg

Ich habe gelernt, dass ich außerhalb der Uni mehr für mich lerne als in den Kursen, zum Beispiel durch das Alleinwohnen ohne Eltern. Das fängt schon bei so einfachen Sachen an, wie dass man jeden Tag die Post aus dem Briefkasten rausholen und auch dass man darauf achten muss, wie man sich sein Geld einteilt.

4. Semester: Julia Wiszniewski, 23, studiert Konzertfach Gesang in Linz

Dass eine gute Ernährung und ein gesunder Lebensstil meine Leistungen in der Uni und auf der Bühne beeinflussen können. Als Sängerin muss ich einfach auf meine Stimme und meinen Körper aufpassen. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass es mir nicht guttut, wenn ich zu spät am Abend esse.



5. Semester: Anna Magdalena Claus, 23, studiert Sozialwissenschaften in Berlin

Letztes Semester ist mir noch mal klarer geworden, was für mich einen guten Dozenten und eine gute Dozentin ausmacht. In den Sozialwissenschaften diskutieren wir über Theorien, Perspektiven und Ideen. Ich finde es wichtig, dass die Vortragenden in einer Diskussion auch mal Gegenpositionen einnehmen – als Übung. Sonst sind sich immer alle einig.

6. Semester: Martin Rudolph, 26, studiert Marketing in Ludwigshafen

Mit der Arbeit an meiner Bachelorarbeit ist mir aufgefallen, wie toll das Informationsangebot in der Uni ist: Ich kann kostenlos auf Tausende wissenschaftliche Arbeiten, Infoportale und Studien zurückgreifen. Später einmal, wenn ich arbeite, werde ich dafür viel bezahlen müssen.

Worauf bist du stolz?

1. Semester, Max: Ich bin froh, dass ich nicht so viel zugenommen habe. Das habe ich bei anderen Erstsemestern beobachtet – Alkohol hat viele Kalorien.

2. Semester, Judith: Vor allem auf Sachen außerhalb der Uni bin ich stolz: Dass ich jetzt nebenher für eine Tageszeitung jobbe und dass ich es geschafft habe, an einer großen Uni schnell neue Freunde zu finden.

Judith Henke, 20, studiert American Studies und Filmwissenschaft in Mainz. © privat

3. Semester, Patrick: Ich habe alle meine Prüfungen bestanden!

4. Semester, Julia: Ich wurde in viele Uniprojekte einbezogen, obwohl ich erst im zweiten Bachelorjahr war. Ich durfte unter anderem in der Kinderoper Pollicino mit einem sehr bekannten Dirigenten zusammenarbeiten und auch bei einer Uniproduktion von Die Zauberflöte die Papagena singen.

5. Semester, Anna: Ich habe für eine Hausarbeit zwei Experten interviewt, das habe ich davor noch nie gemacht. Außerdem habe ich durchs Studium gelernt, Argumente einzuordnen und zu strukturieren. Das hilft mir auch bei Diskussionen außerhalb der Uni.

6. Semester, Martin: Im fünften Semester machen wir ein Praktikum. Ich durfte zu Porsche Design, obwohl es ganz schön viele Bewerber gab.