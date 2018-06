Nahm er Drogen? Überarbeitete er den Entwurf zehnfach mit zittriger Hand? Was sich Professor Porombka so denkt, wenn ihm ein Student Smileys oder GROSSBUCHSTABEN sendet.

Man ist natürlich selbst schuld, wenn man nachts um eins noch bei Facebook surft. So bekommt man von einem Studenten schnell mal eine Live-Nachricht, die mit den Worten "Na, Herr Professor, wie isses?!" beginnt. Dann tippt er nach kurzer Pause: "Könnten Sie mir morgen Mittag einen Schein unterschreiben???" Wieder Pause, dann: "ES IST ***WIRKLICH*** ÜBERLEBENSWICHTIG". Und schließlich: "Schlafense gut ;-)"

Vielleicht hat der Student das alles rasend schnell in die Tastatur getippt. Vielleicht unter Einfluss chemischer Substanzen, die in der Mensa ins Essen gemischt werden. Vielleicht hat er sich aber auch ganz viele Gedanken gemacht. Womöglich ist "Na, Herr Professor" die zehnfach überarbeitete Version eines ersten Entwurfs, der mit zittriger Hand in ein edles kleines Ledernotizbuch geschrieben wurde. Der junge Mann hat sich womöglich allein wegen der Frage, ob der Smiley am Ende zwinkern, lachen oder durch ein förmlicheres "lol" ersetzt werden soll, die Fingernägel bis auf die Haut runtergekaut.

Unter Professoren gibt es einen heimlichen Wettbewerb. Trifft man sich, erzählt jeder von der Mail mit der "skurrilsten Anrede". Letztens zeigte mir eine Kollegin den Ausdruck einer Mail, die nur aus einem kleinen gelben kotzenden Gesicht und den Worten "Sorry & Gruß" bestand. Im Betreff stand "Heute leider kein Referat!". Erst lachten wir empört. Wir waren uns dann aber doch einig, dass die Mail zu loben sei. Früher wären kotzende Studenten einfach nicht zum Referat erschienen. Heute erreichen uns ihre Nachrichten direkt aus sehr intimen Katastrophengebieten.

Sehr geehrter Herr Universitätsprofessor Doktor Prof. Dr. Porombka





Zu Spitzenprodukten dieser Art kommen unzählige mildere und auch verwirrendere Varianten. Aus der korrekten Anrede von Professoren ist ein Durcheinander der Stile geworden, in dem kommunikativ die Grenzen von Hierarchie und Status eingerissen werden. Das geht von "Guten Abend, Herr Porombka", "Grüezi", "Mahlzeit" über "Hey Mr. Prof" und "Eure Exzellenz" bis hin zu "Sehr geehrter Herr Universitätsprofessor Doktor Prof. Dr. Porombka". Unter Umständen schreibt ein und dieselbe Person mal so und mal so.

Wenn die Studenten mich unbedingt erreichen wollen, können sie mir Nachrichten per Briefpost, per e-Mail, per Facebook oder über Twitter senden. Theoretisch auch als Fotobotschaft über Instagram. Die lustigsten Sachen bekomme ich wahrscheinlich bei Snapchat. Und wenn einer meine Handynummer hat, die hier und da heimlich weitergereicht wird, geht es auch per SMS oder Whatsapp. Nur telefonieren, das ist allgemein bekannt, mag ich überhaupt nicht. Wer mich anruft, riskiert die sofortige Exmatrikulation.

Ob ich antworte, ist eine andere Frage. Die Studenten aber müssen sich viele Gedanken machen: Jeder Kanal hat ein eigenes Format, jede App erzwingt eine eigene Rhetorik. Jede Botschaft ist eigentlich ein Experiment, mit dem etwas ausprobiert werden muss, was vorher vielleicht noch gar nicht im Bereich des Denkbaren war.

Professors Praxis Stephan Porombka Stephan Porombka ist Professor für Texttheorie und -gestaltung an der Universität der Künste in Berlin, wo er seine Sprechstunde auch gerne mal in den Park verlegt. Für den Chancen-Teil der ZEIT weist er jede Woche den Lieblingsobjekten des Bildungsbürgertums neue Aufgaben zu. Hier schreibt er über das manchmal sonderbare Verhältnis zu seinen Studenten.

Das betrifft nicht nur meine Korrespondenz. Auch zurückhaltendere Kolleginnen und Kollegen, die neben ihrem Postfach nur den E-Mail-Kanal offen halten, sind nicht mehr unerreichbar. Die alten Ordinarien sind noch wie die Halbgötter in Staubwolken verschwunden, sobald das Seminar oder die Sprechstunde zu Ende war. Das ist vorbei. Und auch wenn man mit allen Tricks versucht, sich taub, stumm, halb tot oder einfach nur tumb zu stellen und zu behaupten, dass man gar nicht weiß, wie Kommunikation im Netz funktioniert, unsere Leitungen sind wohl oder übel 24/7 geschaltet. Auf jeden Fall laden sie dazu ein, 24/7 zu senden. Vielleicht wird es bald eine Radarfunktion auf dem Smartphone geben: "Professoren in Deiner Nähe – Klick sie jetzt an und frag Sie, ob Sie Dir ein Gutachten schreiben können!"

Es könnte ja sein, dass sich unter den Smiley-Sendern ein zukünftiger Essay-Avantgardist verbirgt.

Was bleibt uns da anderes übrig, als uns auf dieses Experiment einzulassen? Wer Mitteilungen von Studenten bekommt, sollte deshalb tatsächlich auf die Form achten. Aber nicht, um zu prüfen, ob auch alles so geschrieben ist, als wären wir Mitglieder des europäischen Hochadels oder bürokratische Vollpfosten. Geprüft werden sollte mit Neugier, Augenmaß und Nachsicht, ob hier mitten im medialen Durcheinander etwas ausprobiert wird, das auch mal schief gehen kann oder einfach so innovativ ist, dass man es in seiner Eigenartigkeit nicht gleich erkennt. Es könnte ja sein, dass sich unter den Smiley-Sendern ein zukünftiger Essay-Avantgardist verbirgt.

Wichtig ist aber vor allem, dass man auch als Professor experimentiert. Warum sollte man denn immer "Liebe/r" oder "Sehr geehrte/r" schreiben? Neue Formen sind gefragt! Man kann ja mal gucken, was die Studenten ihrerseits so aushalten. Zum Beispiel bei Facebook. Zum Beispiel nachts um ein Uhr. Dem Studenten, der mir "Na, wie isses" schrieb, habe ich jedenfalls gleich ein GIF zurück geschickt: ein drei Sekunden langes, sich unendlich wiederholendes Filmchen, in dem ein Boxer volle Kanne k.o. geschlagen wird und zu Boden geht. "Schlafense auch gut", schrieb ich dazu. Ohne Zwinkersmiley. Und am nächsten Tag habe ich dann mittags den Schein unterschrieben.