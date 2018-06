Rhytmus, Rhythmus oder Rythmus? Kreissaal oder Kreißsaal? Ein Rechtschreibexperte, neun Fragen zu Fehlern, die wir immer wieder machen. Beat the Prof!

Christian Stang ist Orthografieberater an der Uni Regensburg und lehrt dort Studenten die korrekte deutsche Rechtschreibung. Er hat in unterschiedlichen Funktionen an über 30 Büchern über Rechtschreibung mitgewirkt, die unter anderem bei Duden, Langenscheidt, Hueber und Humboldt erschienen sind. Außerdem hat er die Fehler in den gesammelten Schriften des emeritierten Papstes Benedikt XVI. korrigiert. Die Fragen wurden von folgendem Buch inspiriert: Duden – Stolpersteine der Rechtschreibung, Dudenverlag.