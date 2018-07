Warum musste eine Studie zum männlichen Pornokonsum abgebrochen werden? Wie viel Sigmund Freud steckt in "Fifty Shades of Grey"? Ein Dozent, acht Fragen zu Pornografie.

Christian Lenz ist an der TU Dortmund am Lehrstuhl für britische Literaturwissenschaften und Cultural Studies tätig. Nach seinem Forschungsprojekt zu geographischen Implikationen von Liebe in Trivialliteratur widmet er sich nun dem nächsten Schritt – Sex und Erotik in ihren kulturellen Eigenarten.