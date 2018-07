Keine Noten im ersten und zweiten Semester, das soll künftig an Unis möglich sein. Klingt praktisch? Macht Noten aber nicht gerechter. Ein Gegenvorschlag

Mein Endgegner kam im ersten Semester: Mathe I in Volkswirtschaftslehre. 57 Seiten Skript, 26 Seiten Aufgaben, lösen konnte ich keine einzige. Unter dem Weihnachtsbaum meiner Großeltern kochte das Gefühl hoch, das jeden Studenten zuverlässig an den Schreibtisch treibt: Panik vor dem Durchfallen.

Ich setzte mich hin, lernte zwei Monate durch, schrieb eine 2,3. Für die durchgepaukten Tage und den verbrauchten Angstschweiß gab es keine ECTS-Punkte. Ein Semester später schrieb ich eine 4,0 in Wirtschaftsgeschichte, eine 3,7 in Mikroökonomie II.

Später im Studium dachte ich oft: Heute würde ich alles anders machen, die üblichen Vorsätze: früher mit Lernen anfangen, in alle Übungen gehen, und so weiter, und so weiter. Die Noten von damals ziehen mich heute runter. Wäre es nicht hilfreich, wenn sie nicht zählen würden?

Wie schön, dass die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und die Kultusministerkonferenz (KMK) mir diesen Wunsch erfüllen möchten. Am Freitag haben sie ein gemeinsames Papier veröffentlicht, das die Bologna-Reform verbessern soll. Die wichtigsten Punkte: Auslandssemester sollen einfacher oder zumindest transparenter anerkannt werden, der Studienverlauf soll flexibel gestaltet werden können, am Ende des Bachelorstudiums soll es neben der Endnote auch ein Prozentrang aller vergebener Noten angegeben werden. Am interessantesten aber gerade für Studienanfänger: Die Noten der ersten zwei Semester müssen nicht mehr unbedingt zur Endnote zählen, damit Studenten sich erst mal an der Uni zurechtfinden können.



All diese Dinge hätten die Hochschulen auch gestern schon in ihren Studienordnungen umsetzen können. Aber jetzt ist der Vorschlag in der Welt. Mein Erstsemester-Ich hätte den Damen und Herren der HRK noch dafür gedankt.

Ich habe damals in den ersten Wochen ein Hochbett gebaut, Squash spielen gelernt und mit meiner ersten Freundin Schluss gemacht. In die Uni ging ich auch, schließlich wollte ich nicht den Anschluss an meine Kommilitonen verlieren und die Einladung zur nächsten WG-Party verpassen.

Bevor jetzt all die Leistungsträger und Verrenteten aus dem Ehemaligenverein aufschreien: Seien Sie mal ehrlich, bei Ihnen war es nicht anders. Jeder wäre gern der Vorzeigestudent, der sich rechtzeitig vorbereitet und jeden Morgen um acht anderthalb Stunden aufmerksam Herrn Professor Bayer und seinem Overheadprojektor zuhört, weil Lineare Algebra so verdammt spannend ist. Aber die Realität ist eine andere.

Mein Sechstsemester-Ich weiß mittlerweile: Die Angst vor der schlechten Note treibt in die Vorlesung. Und wenn sie während der Vorlesungszeit noch nicht groß genug ist, treibt sie in den Ferien an den Schreibtisch, lässt bis drei Uhr früh pauken und das Ave Maria jedes Studenten aufsagen: Nächstes Semester wird alles anders.

Warum sind Noten so mächtig? Warum lassen sie junge selbstbewusste Menschen nachts wach liegen, machen sie im schlimmsten Fall zu ritalinschluckenden Lebenslaufburschen? Eine gute Note beflügelt, aber eine schlechte kann fertig machen, Pläne durchkreuzen, Hoffnungen zerstören. Ein halber Punkt kann über gelungene und misslungene Lebensläufe entscheiden.

Also die Noten abschaffen? Schließlich lässt sich ein Studium nicht in Ziffer Komma Ziffer zusammenfassen.