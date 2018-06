War Kaffee auf Hamburger Art süß oder schwach? Ist Kaffee HAG ein Hippieprodukt? Ein Professor, zehn Fragen zur Geschichte des Kaffees – Beat the Prof!

Martin Krieger lehrt an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Nordeuropäische Geschichte. Er forscht zu den dänischen Kolonien in den Tropen und kam auf diese Weise auch zum Tee und Kaffee. Derzeit erforscht er die Geschichte des dänischen Botanikers Nathaniel Wallich, der im 19. Jahrhundert den Teeanbau in der indischen Region Assam begründete.