Das oder dass? Genitiv oder Dativ? Im vierten Teil des ZEIT-Campus-Abiturs sind die Basics der deutschen Grammatik gefragt.

Das Abitur ist gerade geschafft oder schon Jahre her? Zeit für einen neuen Anlauf! Wir starten das ZEIT-Campus-Abitur und veröffentlichen in den nächsten Wochen jeweils ein Quiz zu jeder Klasse. Wer als Erstes alle 13 Jahre mit neun von zehn richtigen Fragen schafft, gewinnt eine Jutebeutel-Schultüte gefüllt mit Süßigkeiten und Büchern über Mathe-Textaufgaben. Einfach die erfolgreichen Quizze per Mail teilen an abitur@zeit.de.

Hinweise zu Aufgaben, die zu schwer (oder zu leicht) für die jeweilige Klasse sind, nehmen wir übrigens nicht entgegen. Schule ist ungerecht und Petzen uncool.



Disclaimer: Weil wir selber nicht mehr ganz so sicher sind im Curriculum (vor allem im Grundschulstoff), haben wir uns von den Lernbüchern des Duden-Verlags inspirieren lassen.





