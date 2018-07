Nach der Uni muss sie 18.000 Euro Kredite und Bafög zurückzahlen. Das anonyme Gehaltsprotokoll von einer, die als Quereinsteigerin das Gehalt einer Erzieherin bekommt.

"Ich bekomme ein Gehalt wie eine Erzieherin. Manchmal frage ich mich, wie es dazu kommen konnte, nach acht Jahren Studium und einem 1,0-Magister-Abschluss in Sportwissenschaft und Pädagogik.

Während meines Studiums habe ich Bafög bekommen. In dem Bundesland, in dem ich studierte, gab es auch noch 500 Euro Studiengebühren pro Semester. So musste ich zusätzlich einen Kredit aufnehmen.

Nebenher begann ich zu arbeiten, um finanziell nicht nur von der Bank abhängig zu sein. Erst in einer Bar, später noch beim Jugendamt in der Einzelfallbetreuung. Durch die viele Arbeit neben dem Studium hat sich mein Abschluss verzögert. Schließlich bekam ich kein Bafög mehr und musste noch einen weiteren Kredit über 300 Euro monatlich aufnehmen. Zusammen mit dem Bafög waren das insgesamt 18.000 Euro, die ich würde abzahlen müssen.

Nach dem Studienabschluss konnte ich die Kredite erst einmal stunden lassen und die Rückzahlung so aufschieben. Dann hab ich begonnen, selbständig in der betrieblichen Gesundheitsversorgung zu arbeiten. Ich wäre gerne dort geblieben, aber selbständig zu sein ist eine heikle Sache, wenn man Schulden hat. Wenn ich krank bin, gibt es kein Geld. Wie sollte ich so je meine Kredite abbezahlen?

Nach zwei Jahren war klar, dass ich als Selbständige keine Perspektive hatte.

Feste Jobs für Sportwissenschaftler liegen leider nicht auf der Straße und so fand ich keine Arbeit.

Als ich noch studiert habe, wollte ich eigentlich immer Sporttherapeutin werden. Die Idee von der Ausbildung zur Sporttherapeutin war zu diesem Zeitpunkt eigentlich kein Thema mehr. Wie auch? Die Spezialisierung hätte mich schließlich noch einmal knapp 8.000 Euro gekostet. So viele Schulden für das Studium, das war schon frustrierend.

Da habe ich mich an meine Arbeit beim Jugendamt erinnert. Zwar hatte ich nicht Soziale Arbeit studiert, aber dank meiner jahrelangen Erfahrung gelang mir der Quereinstieg. Nun arbeite ich bei einem großen Träger in der Jugend- und Familienhilfe. Die Arbeit macht mir Spaß, auch wenn mir der Bezug zu den Sportwissenschaften fehlt.