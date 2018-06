Und wie ist Sprache entstanden? In der zwölften Klasse wird's philosophisch. Antreten in der vorletzten Runde Campus-Abi – mit Herder, Genetik und Volkswirtschaftslehre.

Das Abitur ist gerade geschafft oder schon Jahre her? Zeit für einen neuen Anlauf! Wir starten das ZEIT-Campus-Abitur und veröffentlichen in den nächsten Wochen jeweils ein Quiz zu jeder Klasse. Wer als Erstes alle 13 Jahre mit neun von zehn richtigen Fragen schafft, gewinnt eine Jutebeutel-Schultüte gefüllt mit Süßigkeiten und Büchern über Mathe-Textaufgaben. Einfach die erfolgreichen Quizze per Mail teilen an abitur@zeit.de.

Hinweise zu Aufgaben, die zu schwer (oder zu leicht) für die jeweilige Klasse sind, nehmen wir übrigens nicht entgegen. Schule ist ungerecht und Petzen uncool.



Disclaimer: Weil wir selbst nicht mehr ganz so sicher sind im Curriculum (vor allem im Grundschulstoff), haben wir uns von den Lernbüchern des Duden-Verlags inspirieren lassen.







