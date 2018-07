Ist die Zukunft berechenbar? Und welcher deutsche Politiker hielt nichts von Visionen? Ein Dozent, neun Fragen zu Zukunftsforschung – Beat the Prof!

Dr. Robert Gaßner ist Diplompsychologe und lehrt an der Freien Universität Berlin im Masterstudiengang Zukunftsforschung, den er mit initiiert hat und seither beratend begleitet, sowie an der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Seit 1985 ist er in der interdisziplinären Technikfolgen- und Zukunftsforschung tätig. Bevor er das Büro für Zukunftsforschung und Zielbildung gründete, forschte er viele Jahre am gemeinnützigen Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin. Dr. Gaßner ist außerdem langjähriges Vorstandsmitglied des Netzwerks Zukunftsforschung sowie wissenschaftlicher Beirat und Gutachter für mehrere Forschungsprogramme des Bundes. Als ausgebildeter Moderator leitet er u.a. Zukunftswerkstätten, Zukunftskonferenzen sowie Innovations- und Szenarioworkshops.