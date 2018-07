Einen Konzern verklagen

Maximilian Schrems, 28, Jura-Student aus Österreich, versuchte jahrelang, Facebook einen Denkzettel zu verpassen. Als er in Irland gegen den Internetriesen klagte, wurde der Fall an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) weitergeleitet, wo es dann vor zwei Monaten zum Showdown kam. Das Urteil: Europäische Nutzerdaten sind in den USA nicht ausreichend geschützt und dürfen nicht mehr ungehindert an das Land übermittelt werden. Das Verfahren gegen Facebook geht jetzt in die nächste Runde. "Das war teilweise mehr, als ich mir gedacht hatte", erklärt Schrems.

Im Jahr 2011 hatte Schrems eine Gesetzeslücke entdeckt, die zum Auslöser für seine Klage gegen den amerikanischen Konzern wurde. Er war damals als Austauschstudent für ein Semester an der Santa Clara University in Kalifornien. Einmal kamen in einem Seminar zwei Mitarbeiter von Facebook vorbei. Sie erzählten offen über den laxen Schutz europäischer Nutzerdaten. "Die Aussage war im Kern: Du kannst die Gesetze eh ignorieren", sagt Maximilian Schrems.

Es sollte das Thema einer Hausarbeit werden. Bei der Recherche fiel Schrems auf, dass Facebook einen weiteren Firmensitz in Irland hat. Wer das Portal in Europa nutzt, wird also von Facebook in Irland betreut. Für diese Nutzer sollten europäische Datenschutzrechte gelten, nicht amerikanische. Allerdings gab es seit der Jahrtausendwende das sogenannte Safe-Harbor-Abkommen zwischen der EU und den USA. Dadurch konnten persönliche Daten von Europäern auf Servern in Amerika landen und gespeichert werden. Konnte der amerikanische Geheimdienst dadurch also ungehindert auf die Daten zugreifen? Auf Schrems' Bemühen hin kippte der EuGH nun das Abkommen.

Die Klage war gar nicht so unkompliziert. "Es war richtig schwierig, Datenschutz-Anwälte zu finden, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollten. Die meisten von ihnen haben Klienten, die strengere Regelungen wohl nicht so gut fänden", erinnert Schrems sich heute.

Seit dem Urteil des EuGH feiern viele Medien Maximilian Schrems als neuen Datenschutzhelden. Ihm ist der ganze Trubel ein bisschen zu viel, man erreicht ihn nur sehr schwer am Telefon. Er will jetzt erst mal seine Doktorarbeit zu Ende bringen. Thema: die Durchsetzung von Datenschutzrechten. Was danach kommt, weiß er noch nicht. Auf jeden Fall keine Karriere als Anwalt, da ist er sich sicher.

Einen Eisladen eröffnen

Vanille, Stracciatella, Erdbeere? Laaangweilig! In der Eisdiele Der Verrückte Eismacher, die in der Münchner Amalienstraße direkt hinter der Ludwig-Maximilians-Uni liegt, gibt es die Geschmacksrichtungen Käsespätzle, Salami und kandierte Mehlwürmer. Ausgedacht hat sich diese Sorten der 27-jährige Matthias Münz. "Das Eis in München muss ausgefallen sein. Sonst fällt man neben den vielen anderen Eisdielen nicht auf", sagt er. Münz hat Tourismusmanagement an der Hochschule München studiert. Seine Eisdiele entstand aus seiner Abschlussarbeit, für die er unter anderem das Angebot seiner heutigen Konkurrenten untersucht und einen Businessplan aufgestellt hat. 170 Seiten schrieb er – und bekam dafür von seinem Prüfer eine 1,0.

Dabei hätte Münz es belassen können. Doch nach der Theorie lockte ihn die Praxis. "Ich bin ein Eis-Junkie", sagt er. "Deshalb wollte ich meinen eigenen Laden gründen." Wie man Eis herstellt, hatte er bereits auf einem Kurs an der Kochschule in Perugia gelernt und in verschiedenen Eisdielen in Italien. Für den Laden und andere Ausgaben lieh er sich Geld bei Verwandten und der Bank. "Natürlich habe ich Anfängerfehler gemacht", sagt Münz. "Ich habe mich auf die mündliche Kreditzusage einer Bank verlassen, die einen Rückzieher machte." Dann sprang aber eine andere Bank ein. Im ersten Jahr nach der Gründung habe er sieben Tage die Woche von morgens bis abends durchgearbeitet. "Die Angst, finanziell zu scheitern, hat mich die ganze Zeit verfolgt", sagt Münz. Drei Jahre nach der Gründung laufe das Geschäft aber so gut, dass die Menschen im Sommer oft Schlange stehen, um Eis mit Bier- oder Sushigeschmack zu probieren.

Im Winter hat Der Verrückte Eismacher geschlossen, Matthias Münz nutzt die Pause, um eine weitere Ladenfläche und Produktionsstätte zu suchen. Er möchte das Geschäft ausbauen. Und vielleicht auch mal wieder in den Urlaub fahren. Dafür bleibt im Sommer keine Zeit, da muss er Eis verkaufen.

Ein Onlinemagazin starten

Klischees sind eintönig, findet Melisa Karakus, die Realität aber ist bunt. Als sie für ihre Bachelorarbeit in dem Fach Design Medien Kommunikation an der Fachhochschule Dortmund eine Firma entwickeln sollte, erfand die 26-Jährige ein deutsch-türkisches Kulturmagazin und nannte es Renk, nach dem türkischen Wort für Farbe.



"Ich dachte mir anfangs, dass das nur eine Bachelorarbeit wird. Aber innerhalb des ersten Monats hatte Renk auf Facebook 3.000 Likes", so Karakus. "Die Leute kontaktieren mich, ob sie mitmachen dürfen. So entstand eine Redaktion, bevor es überhaupt eine Webseite gab." Die Idee, ein deutsch-türkisches Onlinemagazin zu starten, war für Karakus schon bald wichtiger als die Bachelorarbeit.

Bevor die Seite im Juli 2013 online ging, gewann sie dann bei "Kultur- und Kreativpilot Deutschland", einem Wettbewerb der Bundesregierung, für den jährlich 32 junge Unternehmer aus der Kreativwirtschaft mit Mentoren zusammengebracht werden. "Ich hatte mich nur beworben, da ich mir bis dahin alles selber beigebracht hatte und Hilfe brauchte", sagt Melisa Karakus. "Wie redigiert man einen Text? Wann poste ich am besten auf Social-Media-Kanälen? Ich wollte unbedingt professionell gecoacht werden."